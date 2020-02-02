طالع: رابط الفحص وموعد صرف مساعدات ذوي شهداء وجرحى مسيرات العودة
رام الله - دنيا الوطن
أعلنت وزارة التنمية الاجتماعية، بغزة اليوم الأحد، عن موعد صرف مساعدات ذوي شهداء وجرحى مسيرات العودة.
وقالت الوزارة في بيان مقتضب عبر (فيسبوك): إنه سيتم البدء بصرف مساعدات ذوي شهداء وجرحى مسيرات العودة، صباح يوم الثلاثاء الموافق 4/2/2020 في جميع فروع البريد المنتشرة في قطاع غزة.
أعلنت وزارة التنمية الاجتماعية، بغزة اليوم الأحد، عن موعد صرف مساعدات ذوي شهداء وجرحى مسيرات العودة.
وقالت الوزارة في بيان مقتضب عبر (فيسبوك): إنه سيتم البدء بصرف مساعدات ذوي شهداء وجرحى مسيرات العودة، صباح يوم الثلاثاء الموافق 4/2/2020 في جميع فروع البريد المنتشرة في قطاع غزة.
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