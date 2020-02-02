طالع: رابط الفحص وموعد صرف مساعدات ذوي شهداء وجرحى مسيرات العودة

رام الله - دنيا الوطنأعلنت وزارة التنمية الاجتماعية، بغزة اليوم الأحد، عن موعد صرف مساعدات ذوي شهداء وجرحى مسيرات العودة.وقالت الوزارة في بيان مقتضب عبر (فيسبوك): إنه سيتم البدء بصرف مساعدات ذوي شهداء وجرحى مسيرات العودة، صباح يوم الثلاثاء الموافق 4/2/2020 في جميع فروع البريد المنتشرة في قطاع غزة.