عريقات لـ"كوشنير": لم أتوصل لاتفاق سلام "بسبب أمثالك الذين يريدون الإملاءات"
رام الله - دنيا الوطن
رد أمين سر اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية، صائب عريقات، على مستشار البيت الأبيض، جيرد كوشنير، بعد اتهام الأخير له بأنه فشل في التوصل لاتفاق سلام لشعبه.
وقال عريقات في تغريدة عبر موقع التواصل الاجتماعي (تويتر): "جيرد كوشنير: (صائب عريقات فشل فى التوصل لاتفاق سلام لشعبه)، صائب عريقات لكوشنير: إنها بسبب أمثالك الذين يريدون الإملاءات، والذين اعتقدوا أنهم يستطيعون فرض (أبرتهايد نتنياهو) على الشعب الفلسطيني للأبد".
رد أمين سر اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية، صائب عريقات، على مستشار البيت الأبيض، جيرد كوشنير، بعد اتهام الأخير له بأنه فشل في التوصل لاتفاق سلام لشعبه.
وقال عريقات في تغريدة عبر موقع التواصل الاجتماعي (تويتر): "جيرد كوشنير: (صائب عريقات فشل فى التوصل لاتفاق سلام لشعبه)، صائب عريقات لكوشنير: إنها بسبب أمثالك الذين يريدون الإملاءات، والذين اعتقدوا أنهم يستطيعون فرض (أبرتهايد نتنياهو) على الشعب الفلسطيني للأبد".
وشدد على أن "إنهاء الاحتلال، ودولتين على حدود 1967، غير ذلك هو الفشل".
وكان كوشنير قال خلال لقاء عبر قناة (mbc مصر) أمس، أعرب عن اعتقاده بأن خطة السلام الحالية، ستكون خطوة مهمة في خلق مناخ آمن بين الجانبين، مدعياً بأن الفلسطينيين يرفضون شيئاً لم يروه أو يعرفوا تفاصيله، ورغم ذلك فهم يريدون أن تكون لهم دولة وسيادة، وهو أمر ليس بالسهل أن تكون دولة كمصر والسعودية والولايات المتحدة الأمريكية، فهم يريدون أن يكونوا دولة، ولكن بأسلوب مفرط، وفق تعبيره.
وقال كوشنير: "صائب عريقات كبير مفاوضات منذ 25 عامًا، لم يصل لأى اتفاق هذا الرجل لديه رقم قياسى من الفشل فى عقد صفقات السلام"، وفق زعمه.
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