عريقات لـ"كوشنير": لم أتوصل لاتفاق سلام "بسبب أمثالك الذين يريدون الإملاءات"





وشدد على أن "إنهاء الاحتلال، ودولتين على حدود 1967، غير ذلك هو الفشل".





وكان كوشنير قال خلال لقاء عبر قناة (mbc مصر) أمس، أعرب عن اعتقاده بأن خطة السلام الحالية، ستكون خطوة مهمة في خلق مناخ آمن بين الجانبين، مدعياً بأن الفلسطينيين يرفضون شيئاً لم يروه أو يعرفوا تفاصيله، ورغم ذلك فهم يريدون أن تكون لهم دولة وسيادة، وهو أمر ليس بالسهل أن تكون دولة كمصر والسعودية والولايات المتحدة الأمريكية، فهم يريدون أن يكونوا دولة، ولكن بأسلوب مفرط، وفق تعبيره.





وقال كوشنير: "صائب عريقات كبير مفاوضات منذ 25 عامًا، لم يصل لأى اتفاق هذا الرجل لديه رقم قياسى من الفشل فى عقد صفقات السلام"، وفق زعمه.



