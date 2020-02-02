قناة إسرائيلية: النظام الأمني يستعد ​​لاحتمال توتر الأوضاع بالقطاع عدة أيام

وقال موقع (والا) الإسرائيلي: إنه رغم أن الجيش يختار قصف الأهداف بعناية وحذر، لكن ذلك ما زال قطرة في بحر، وفق تعبيره.





وأضاف: "ليس هذا ما سيوقف تعاظم قوة حماس التي تطلق الصواريخ نحو البحر كل شهر لتحسين المدى والرؤس الحربية.

وقالت (القناة 13) الإسرائيلية: إن صفارات الإنذار دوت الليلة الماضية، خلال زيارة زعيم حزب (أزرق أبيض)، بيني غانتس، وقادة الحزب لغلاف غزة، حيث هرعوا للملاجئ.وقال المتحدث باسم جيش الاحتلال: "متابعة للتقارير عن تفعيل الإنذار في غلاف غزة، تم تحديد إطلاق قذيفة صاروخية واحدة من قطاع غزة نحو المستوطنات".وردت طائرات الاحتلال الإسرائيلي، بقصف أحد الأهداف في شمال بلدة بيت لاهيا شمال قطاع غزة.