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شؤون فلسطينية

صور: بعد انهيارها جراء المنخفضات.."الأشغال" بغزة تنفذ تدعيمات لمناطق متفرقة من الساحل

صور: بعد انهيارها جراء المنخفضات.."الأشغال" بغزة تنفذ تدعيمات لمناطق متفرقة من الساحل
رام الله - دنيا الوطن
نفذت وزارة الأشغال العامة والإسكان، بغزة، أعمال تدعيم لمناطق متفرقة من ساحل قطاع غزة، التي تعرضت للانهيار، إثر المنخفضات الجوية، حيث بلغت ساعات عمل طواقم الإدارة العامة للآليات والمعدات حوالي ( 1800) ساعة عمل خلال شهر كانون الثاني/ يناير المنصرم.

وشملت مواقع العمل حسب التقرير الميداني، أعمال تدعيم من شمال قطاع غزة حتى جنوبه، حيث عملت الطواقم في تدعيم منطقة الشاطئ (البلاخية) حيث تم ردم المناطق المنهارة على إثر المنخفض الجوي، وارتفاع مستوى أمواج البحر، وجرت أعمال تدعيم طريق الشاطئ وتهيئته للمارة، كما عملت الطواقم في منطقة السودانية شمال القطاع، حيث تم ردم المناطق المنهارة بجانب الرصيف، وتم تنفيذ أعمال تدعيم لأكتاف جسر وادي غزة، طريق البحر.

وأفاد تقرير العمل الميداني أن الطواقم عملت حتى ساعات متأخرة ليلاً في مرفأ الصيادين في دير البلح، حيث تم عمل كاسر أمواج وردم مناطق منهارة، وتدعيم مباني الصيادين.

هذا وبذلت طواقم الآليات والمعدات التابعة للوزارة، جهوداً كبيرة في تدعيم القرية السويدية في رفح، وتدعيم شارع الرشيد في رفح، الذي تعرض للانهيار، جراء المنخفض الجوي، حيث تم استخدام عدد من الكتل الخرسانية، وإنشاء كاسر أمواج في المنطقة.

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