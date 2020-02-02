(أزرق أبيض) يطالب بمناقشة عاجلة بشأن إطلاق الصواريخ والبالونات من القطاع

قصف إسرائيلي - أرشيف

رابط مختصر:

رام الله - دنيا الوطن

تقدم حزب (أزرق أبيض) في إسرائيل، بطلب لمناقشة تداعيات استمرار إطلاق الصواريخ والبالونات الحارقة من غزة.



وقالت قناة (كنيست): "بتوقيع 33 عضو كنيست، حزب (أزرق أبيض) يقدم طلباً لعقد مناقشة عاجلة في الجلسة الكاملة لبحث تداعيات إطلاق الصواريخ والبالونات المستمر من قطاع غزة".



وقالت (القناة 13) الإسرائيلية: إن صفارات الإنذار دوت الليلة الماضية، خلال زيارة زعيم حزب (أزرق أبيض)، بيني غانتس، وقادة الحزب لغلاف غزة، حيث هرعوا للملاجئ.



وقال المتحدث باسم جيش الاحتلال: "متابعة للتقارير عن تفعيل الإنذار في غلاف غزة، تم تحديد إطلاق قذيفة صاروخية واحدة من قطاع غزة نحو المستوطنات".



وردت طائرات الاحتلال الإسرائيلي، بقصف أحد الأهداف في شمال بلدة بيت لاهيا شمال قطاع غزة.