الاحتلال يباشر بتنفيذ قرار منع دخول الاسمنت لغزة وتقليص عدد تصاريح التجار





وكانت طائرات الاحتلال الاسرائيلي، قد قصفت الليلة الماضية، موقع فلسطين التابع للمقاومة الفلسطينية، شمالي بلدة بيت لاهيا شمال قطاع غزة، ردا على اطلاق الصواريخ والبالونات الحارقة من القطاع.



رام الله - دنيا الوطنباشرت سلطات الاحتلال الاسرائيلي، صباح اليوم الأحد، إجراءات منع ادخال الاسمنت إلى قطاع غزة عبر معبر كرم أبو سالم التجاري جنوبي قطاع غزة، بالاضافة الى تقليص عدد تصاريح التجار، حتى إشعار آخر.وأكد كميل أبو ركن، منسق أعمال حكومة الاحتلال، أنه سيتم وقف إدخال الإسمنت إلى غزة وسحب تصاريح 500 تاجر، بزعم مواصلة "إطلاق الصواريخ والبالونات الحارقة باتجاه مستوطنات غلاف غزة".