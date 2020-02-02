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الجيش التركي يُرسل تعزيزات عسكرية جديدة إلى الحدود السورية

الجيش التركي يُرسل تعزيزات عسكرية جديدة إلى الحدود السورية
صورة أرشيفية
رام الله - دنيا الوطن
قالت وكالة (الأناضول) التركية: إن الجيش التركي، أرسل أمس السبت، تعزيزات عسكرية جديدة إلى وحداته المنتشرة على الحدود مع سوريا، وذلك وسط تصاعد القتال بين القوات السورية والمسلحين في ريفي إدلب وحلب.

وحسب الوكالة، فإن قافلة تعزيزات تضم دبابات وناقلات جند مدرعة، وصلت قضاء ريحانلي المحاذي لمحافظة إدلب السورية بولاية هطاي جنوبي تركيا.

وأضافت الوكالة، أن القافلة توجهت باتجاه الوحدات العسكرية المنتشرة على الشريط الحدودي مع سوريا، في دفعة ثانية من التعزيزات خلال الأيام الأخيرة.

يأتي ذلك تزامناً مع تصعيد فصائل المعارضة السورية والجماعات المسلحة هجماتها على مواقع الجيش في ريف حلب، وبعد تصريحات للرئيس التركي، رجب طيب أردوغان لوح فيها باستخدام القوة العسكرية "لإرساء الاستقرار في سوريا" رداً على ما اعتبره خرقاً من قبل موسكو ودمشق؛ للتفاهمات القائمة بشأن إدلب ومناطق سورية أخرى.

وكان الجيش التركي، قد أنشأ خلال الأيام الأخيرة ثلاث نقاط مراقبة جديدة في محيط مدينة سراقب في ريف إدلب، في ظل استمرار قوات الجيش السوري في تقدمها باتجاه هذه المدينة الاستراتيجية، بعد تحرير عدة قرى وبلدات في ريف إدلب، أكبرها معرة النعمان.

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