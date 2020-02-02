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حفتر يقرر مشاركة "الجيش الوطني الليبي" بمحادثات اللجنة العسكرية

حفتر يقرر مشاركة "الجيش الوطني الليبي" بمحادثات اللجنة العسكرية
خليفة حفتر
رام الله - دنيا الوطن
أعلنت بعثة الأمم المتحدة في ليبيا، أن قائد "الجيش الوطني الليبي" المشير خليفة حفتر، أكد مشاركة جيشه في أعمال اللجنة العسكرية المشتركة "5+5 " المقررة في جنيف.

وقالت البعثة الأممية في بيان عبر (تويتر): "أكد المشير خليفة حفتر مشاركة الجيش الوطني الليبي في مفاوضات اللجنة العسكرية المشتركة "5 + 5"، التي ستنطلق قريباً في جنيف".

وجاء تأكيد حفتر، خلال لقائه الممثل الخاص للأمين العام للأمم المتحدة، غسان سلامة، حيث بحث الطرفان مفاوضات اللجنتين السياسية والاقتصادية.

وتم الإعلان عن تشكيل اللجنة العسكرية المشتركة، والتي تضم ممثلين عن الأطراف المتحاربة في ليبيا، عقب نتائج المؤتمر الدولي حول ليبيا في برلين في 19 كانون الثاني/ يناير.

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