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أهالي الجولان يشرعون بإضراب شامل احتجاجاً على "التوربينات"

أهالي الجولان يشرعون بإضراب شامل احتجاجاً على "التوربينات"
صورة أرشيفية
رام الله - دنيا الوطن
أعلن أهالي الجولان السوري المحتل، عن إضراب "تحذيري" عام وشامل، اليوم الأحد، احتجاجاً على قرار السلطات الإسرائيلية إقامة مشروع عنفات الرياح (توربينات) لتوليد الطاقة على أراضيهم الزراعية.

وفي بيان صدر أمس السبت عن اجتماع، شارك فيه ممثلون عن جميع القرى والجهات الاجتماعية والدينية والعائلية، أعلنت جماهير الجولان، رفضها التام وإدانتها المطلقة لقرار الحكومة الإسرائيلية، وأكدت "تمسكها بأرض الآباء والأجداد" وبهويتها العربية السورية، وفق (روسيا اليوم). 

وقال البيان: "نعتبر هذا القرار عدواناً جائراً ضدنا، وإعلاناً حرب بحقنا للنيل من أرضنا وتهجيرنا، وسلب أراضينا الخاصة والموروثة عبر الزمن".

وحذر البيان الحكومة الإسرائيلية "من مغبة الإقدام على تنفيذ قرارها العدواني هذا، الأمر الذي يستدعي منا كل جهد لمواجهة هذا القرار ميدانياً وبكل السبل والوسائل المتاحة".

واعتبر مدير مكتب شؤون الجولان في رئاسة مجلس الوزراء السوري، مدحت صالح، أنه في حال نجحت سلطات الاحتلال في تنفيذ مشروعها، فسيكون بداية ترحيل الناس من أراضيهم وتهجيرهم، ووصف مشروع المراوح بأنه من أخطر المشاريع الإسرائيلية منذ احتلال الجولان.

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