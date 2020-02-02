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دولي

مدمرة يابانية تُبحر نحو الشرق الأوسطِ

مدمرة يابانية تُبحر نحو الشرق الأوسطِ
صورة أرشيفية
رام الله - دنيا الوطن
غادرت سفينة حربية يابانية ميناءها بالقرب من طوكيو، اليوم الأحد، في مهمة لحماية السفن التجارية وناقلات النفط التي تمر عبر خليج عمان في ظل التوتر في الشرق الأوسط.

وحضر رئيس الوزراء الياباني، شينزو آبي، حفل مغادرة المدمرة تاكانامي في قاعدة يوكوسوكا البحرية جنوب طوكيو، صباح الأحد، وفق (روسيا اليوم). 

وقالت وكالة كيودو اليابانية، إن المدمرة وطاقمها المؤلف من مئتي فرد، ستعمل مع طائرتي دوريات بحرية من طراز (بي- 3 سي) لحراسة السفن المتجهة للموانئ اليابانية.

كما حضر أيضاً وزير الدفاع، تارو كونو، مراسم مغادرة المدمرة (تاكانامي) حيث يتم إرسالها إلى الشرق الأوسط.

وكانت الحكومة اليابانية، أصدرت في كانون الثاني/ يناير الماضي، أمراً لإرسال مدمرة وطائرات إلى الشرق الأوسط في مهمة لجمع معلومات استخبارية، تهدف لحماية السفن التجارية المتعلقة باليابان.

وقالت الحكومة: إنها مستعدة للموافقة على استخدام القوة لحماية السفن المعرضة للخطر، وهو قرار مثير للجدل في ظل الدستور الياباني، الذي يحرم استخدام القوة العسكرية لتسوية نزاعات دولية.

وتهدف المهمة إلى جمع معلومات بهدف ضمان مرور آمن لسفنها عبر المنطقة، في ظل استمرار اضطراب الوضع في منطقة تزودها بنحو 90%  من وارداتها من النفط الخام.

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