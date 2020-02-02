304 حالات وفاة بفيروس (كورونا) بالصين وإصابة 14 ألفاً آخرين

أعلنت الصين، اليوم الأحد، آخر حصيلة لوفيات فيروس (كورونا)، مؤكدةً وفاة 304 أشخاص، فيما ارتفع عدد المصابين المؤكدين إلى 14.380 حالة.



ووفق (تلفزيون الصين المركزي)، الذي نقل عن لجنة الصحة الوطنية، فإن عدد الوفيات داخل البلاد بلغ 304 حالات بنهاية أمس السبت، وذلك بزيادة 45 حالة عن اليوم السابق، حيث سُجلت كل حالات الوفيات الجديدة في إقليم هوبي بؤرة انتشار الفيروس.



ووصل عدد الإصابات المؤكدة بالفيروس في أنحاء الصين، يوم السبت إلى 2590 شخصاً؛ ليسجل العدد الإجمالي للإصابات 14380 حالة حتى الآن.



وأفادت تقارير إلى أن هذا الفيروس القاتل، الذي ظهر في مدينة ووهان، الواقعة في الجزء الأوسط من الصين، انتقل في أقل من 3 أسابيع إلى عشرات الدول.



وصنفت منظمة الصحة العالمية، الخميس الماضي، فيروس (كورونا) المستجد الذي ظهر في الصين، وباء، وأعلنت "حالة طوارئ صحية ذات بعد دولي".



وأعلنت السلطات الصينية، في وقت سابق، من يوم السبت، ارتفاع عدد ضحايا فيروس (كورونا) إلى 294.

رام الله - دنيا الوطن