القائمة المشتركة تُطلق حملتها الانتخابية: لا لـ (صفقة القرن)

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رام الله - دنيا الوطن

أطلقت القائمة العربية المشتركة، داخل أراضي عام 48، حملتها الانتخابية، مساء أمس السبت، بمهرجان سياسي أقيم في القاعة الرياضية بمدينة سخنين، وسط مشاركة المئات من مؤيديها وكوادرها.



وتمحور المهرجان، بحسب ما نقله موقع (عرب 48)، حول ما تسمى بـ (صفقة القرن) الأمريكية، بالإضافة إلى سياسة الإقصاء والشطب ضد النائبة هبة يزبك، التي جرى شطبها من قبل لجنة الانتخابات المركزية الاسرائيلية.



وتخلل المهرجان إلقاء العديد من الكلمات باسم: رئيس بلدية سخنين، صفوت أبو ريا، ورئيس لجنة المتابعة العليا للجماهير العربية، محمد بركة، والنائب، إمطانس شحادة، والنائب، منصور عباس، والنائبة، هبة يزبك، واختتمت بكلمة رئيس القائمة المشتركة، النائب أيمن عودة.



واجمع المتحدثون على رفضهم لما يسمى (صفقة القرن)، واعتبروها محاولة بائسة لتصفية القضية الفلسطينية.



ودعا المتحدثون إلى وحدة الصف، والرد على كافة المؤامرات التي تحاك ضد شعبنا من خلال رفع نسبة التصويت للقائمة المشتركة، رفضاً لـ (صفقة القرن) ومن أجل شعبنا ومستقبله.



كما نددوا بشطب النائبة هبة يزبك، واعتبروه "ليس شطباً شخصياً إنما شطب لمجتمع بأسره، كما أن (صفقة القرن) هي شطب لحقوق الشعب الفلسطيني بأكملها".