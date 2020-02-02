الاحتلال يعتقل أسيراً محرراً من بيت ريما برام الله

صورة أرشيفية

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رام الله - دنيا الوطن

اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي، قبل منتصف الليلة، أسيراً محرراً من بلدة بيت ريما شمال غرب رام الله.



وبحسب الوكالة الفلسطينية الرسمية، فإن الاحتلال، اعتقل الأسير المحرر باسل ثلجي الريماوي (21 عاماً)، عند حاجز نصبته على مدخل قرية النبي صالح.



وأشار إلى أن الشاب المعتقل، هو شقيق الأسير علي الريماوي، الذي حكم عليه بالسجن لمدة ثماني سنوات، أمضى منها خمس سنوات.