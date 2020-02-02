دولي

جيش الاحتلال يجري تدريبات لرفع الجهوزية على عدة جبهات

جيش الاحتلال يجري تدريبات لرفع الجهوزية على عدة جبهات
عناصر من جيش الاحتلال الاسرائيلي "أرشيفية"
رام الله - دنيا الوطن
أعلن المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي، في تصريح له، صباح اليوم الأحد، أن القوات ستبدأ تمرينات عسكرية على مستوى هيئة الأركان العامة. 

وقال المتحدث: "إن التمرينات ستحاكي القتال على عدة جبهات، وتهدف إلى رفع الجهوزية لتنفيذ ما أسماه بجهود تفعيل النيران على أكثر من جبهة، بحسب ما جاء على موقع القناة 12 الإسرائيلية. 

وحسب بيان الجيش فإن قيادتي الجبهتين الشمالية والجنوبية ستشاركان في التمرينات إلى جانب القوات البحرية والبرية والجوية، وركني الاستخبارات والاتصالات والسايبر.  

إعلان المتحدث عن هذا التدريب المفاجئ جاء بعد إيعاز وزير الجيش الإسرائيلي نفتالي بينت لقواته بالاستعداد لجولة تصعيد واسعة قريبة، وذلك بعد جلسة لتقدير الموقف الأمني.

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