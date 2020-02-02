مقتل شخصين بإطلاق نار في كنيسة بولاية فلوريدا الأمريكية

صورة أرشيفية

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رام الله - دنيا الوطن

لقي شخصان، مصرعهما، في عملية اطلاق نار وقعت، مساء أمس السبت، في احدى الكنائس بولاية فلوريدا الأمريكية، وذلك اثناء مراسم تشييع، بحسب ما اعلنته الشرطة الأمريكية.



وأفادت مصادر محلية، بأن شخصين لقيا مصرعهما وأصيب اثنان آخران عندما فتح مسلح النار أثناء جنازة داخل كنيسة "فيكتوري سيتي"، بحسب ما جاء على موقع (روسيا اليوم).



وأوضحت المصادر، أن القتيلين هما رجل ومراهق يبلغ من العمر 15 عاما، بينما تتلقى امرأة وطفل العلاج في مستشفى بعد إصابتهما، فيما لم يتضح بعد ما إذا كان الحادث له علاقة بالإرهاب.