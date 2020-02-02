شاهد: لحظة قصف طائرات الاحتلال موقع فلسطين شمالي قطاع غزة

رام الله - دنيا الوطننشر اعلام الاحتلال الاسرائيلي، فجر اليوم الأحد، مقطع فيديو، يوضح لحظة شن الطائرات الاسرائيلي على أحد المواقع التابعة للمقاومة الفلسطينية، شمالي بيت لاهيا، شمال قطاع.وكانت طائرات الاحتلال الاسرائيلي، قد قصفت في ساعة متأخرة من الليلة الماضية، بثلاثة صواريخ، موقع فلسطين التابع للمقاومة الفلسطينية، شمالي بيت لاهيا شمال قطاع غزة.