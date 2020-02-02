شؤون فلسطينية

شاهد: لحظة قصف طائرات الاحتلال موقع فلسطين شمالي قطاع غزة

شاهد: لحظة قصف طائرات الاحتلال موقع فلسطين شمالي قطاع غزة
لحظة قصف طائرات الاحتلال لموقع فلسطين شمال قطاع غزة
رام الله - دنيا الوطن
نشر اعلام الاحتلال الاسرائيلي، فجر اليوم الأحد، مقطع فيديو، يوضح لحظة شن الطائرات الاسرائيلي على أحد المواقع التابعة للمقاومة الفلسطينية، شمالي بيت لاهيا، شمال قطاع.

وكانت طائرات الاحتلال الاسرائيلي، قد قصفت في ساعة متأخرة من الليلة الماضية، بثلاثة صواريخ، موقع فلسطين التابع للمقاومة الفلسطينية، شمالي بيت لاهيا شمال قطاع غزة.


 

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