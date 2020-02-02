البنتاغون يدخل على خط أزمة فيروس (كورونا)

مبنى وزراة الدفاع الامريكية (البنتاغون)

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رام الله - دنيا الوطن

أعلنت وزارة الدفاع الأميركية (البنتاغون)، امس السبت، أنها وافقت على طلب من وزارة الصحة والخدمات الإنسانية لتقديم المساعدة في مجال الدعم السكني لألف شخص ربما يتعين عزلهم صحيا بعد وصولهم من الخارج بسبب فيروس كورونا.



وذكر البنتاغون في بيان، أن وزارة الصحة طلبت من البنتاغون توفير عدة مرافق قادرة على "إيواء ما لا يقل عن 250 شخصا في غرف فردية" حتى 29 شباط/فبراير.



وقال: "إن أفراد وزارة الدفاع لن يوفروا سوى الدعم السكني، في حين ستكون وزارة الصحة مسؤولة عن كل عمليات الرعاية والنقل"، بحسب ما جاء على موقع (سكاي نيوز).



وقال البيان إنه تم اختيار أربع منشآت عسكرية في حالة طلبها من بينها اثنتان في كاليفورنيا وواحدة في كل من كولورادو وتكساس.



ضحايا كورونا



وارتفع عدد الوفيات في الصين بسبب فيروس كورونا الجديد إلى 259، أمس السبت، فيما دعت منظمة الصحة العالمية حكومات البلدان إلى الاستعداد "لمكافحة تفشي الأمراض".



وأشارت معطيات صينية رسمية إلى أن عدد الحالات المؤكدة المصابة بكورونا ارتفع إلى 11 ألف و791 حالة، فيما بلغ عدد الوفيات 259، بعد تسجيل 45 حالة وفاة جديدة، خلال الـ24 ساعة الماضية.



وأوصى ممثل منظمة الصحة العالمية في بكين، غودن غاليا، حكومات البلدان الأخرى بالاستعداد لاحتمال انتشار الفيروس، قائلا "يتعين على البلدان الاستعداد لاستيراد محتمل للحالات من أجل تحديدها في أسرع وقت ممكن ولكي تكون مستعدة للسيطرة المحلية على تفشي المرض، إذا حدث ذلك".



وأضاف أن المنظمة تتصرف بدافع القلق بالنسبة للدول الفقيرة التي قد لا تكون مجهزة للتعامل مع الفيروس، مشيرا إلى أن إعلان الطوارئ يتطلب استجابة دولية منسقة ويمكن أن يوفر المزيد من الأموال والموارد.