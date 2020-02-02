ماذا علقت حركة حماس على القصف الاسرائيلي بقطاع غزة؟

صورة أرشيفية

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رام الله - دنيا الوطن

قال حازم قاسم الناطق باسم حركة المقاومة الاسلامية (حماس): "إن الاحتلال الاسرائيلي يقصف في قطاع غزة، في عدوان مستمر وحصار متواصل على أهالي القطاع الصامد".



وأضاف قاسم في تصريح، وصل "دنيا الوطن": "هذا العدوان سيزيد شعبنا إصراراً على مواصلة نضاله المشروع ضد المحتل، ولن يوقف سعيه لانتزاع حريته بطرده للمحتل الغاشم، وحقه بالعيش في حرية وكرامة بكسره للحصار الظالم".



وكانت طائرات الاحتلال الاسرائيلي، قد قصفت، في وقت متأخر من الليلة الماضية، موقعاً للمقاومة الفلسطينية، شمال قطاع غزة.