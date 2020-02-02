القناة 12: إسرائيل قد تدخل بجولة تصعيد قبل الانتخابات وبينت يعطي أوامره بالاستعداد

صورة أرشيفية

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رام الله - دنيا الوطن

نقلت القناة 12 الاسرائيلية، عن مصدر أمني إسرائيلي، قوله: "إن إسرائيل قد تدخل في جولة تصعيد جديدة بقطاع غزة، قبل موعد الانتخابات العامة للكنيست".



وقال المراسل العسكري نير دبوري: "إنه وخلال جلسة تقدير الموقف الأمنية الأخيرة، التي عقدت على خلفية إطلاق الصواريخ والبالونات المفخخة، وجه وزير الجيش الإسرائيلي بنيت، الجيش للاستعداد لجولة تصعيد واسعة قريبة".



وكان الجيش الإسرائيلي قد زعم سقوط صاروخ في منطقة مفتوحة في غلاف غزة أطلق من القطاع، دون أن يتسبب في وقوع إصابات.