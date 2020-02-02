طائرات الاحتلال تقصف موقعاً للمقاومة الفلسطينية شمال قطاع غزة

رابط مختصر:

رام الله - دنيا الوطنقصفت طائرات الاحتلال الاسرائيلي، في ساعة متأخرة من الليلة، أحد الاهداف في شمال بلدة بيت لاهيا شمال قطاع غزة، دون وقوع اصابات بين المواطنين.



وبحسب اذاعة (صوت الأقصى)، فإن طائرات الاحتلال الاسرائيلي قصفت هدفاً في محيط موقع فلسطين التابع للمقاومة الفلسطينية شمال بيت لاهيا شمال قطاع غزة.



وبحسب الاذاعة، أقدمت طائرات الاحتلال الاسرائيلي، على قصف موقع فلسطين التابع للمقاومة، بثلاثة صواريخ، وذلك بعد استهداف ارضاً زراعية في محيطه.



بدوره، قال موقع (حدشوت بتاخون سدي) الاسرائيلي: "سلاح الجو الاسرائيلي، قصف أهدافاً في قطاع غزة، ردا على إطلاق الصواريخ والبالونات".



يتبع..