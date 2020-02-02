شؤون فلسطينية

ابتداءً من صباح اليوم.. الاحتلال يوقف ادخال الاسمنت لغزة ويقلص عدد تصاريح التجار

ابتداءً من صباح اليوم.. الاحتلال يوقف ادخال الاسمنت لغزة ويقلص عدد تصاريح التجار
صورة أرشيفية
رام الله - دنيا الوطن
أعلن مكتب منسق الأنشطة الحكومية الاسرائيلية في الاراضي الفلسطينية، عن وقف ادخال الأسمنت، لقطاع غزة، ابتداءً من صباح اليوم الأحد، بحسب ما جاء على موقع القناة 13 الاسرائيلية.

وبحسب القناة، فإن مكتب المنسق، أعلن كذلك عن تقليص تصاريح دخول التجار الفلسطينيين الى اسرائيل، حتى اشعار اخر، بزعم استمرار اطلاق الصواريخ والبالونات الحارقة من القطاع.

وشهد قطاع غزة، في الايام الماضية، حالة من التوتر، اثر اطلاق طائرات ومدفعيات الاحتلال الاسرائيلي عدة اهداف تابعة للمقاومة الفلسطينية، في مناطق متفرقة من قطاع غزة، بزعم اطلاق الصواريخ والبالونات الحارقة من القطاع.

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