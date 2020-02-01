شؤون فلسطينية

المطران حنا: (صفقة القرن) هي بلطجة العصر

المطران حنا: (صفقة القرن) هي بلطجة العصر
المطران عطا الله حنا رئيس أساقفة سبسطية للروم الأرثوذكس
رام الله - دنيا الوطن
قال المطران عطا الله حنا رئيس أساقفة سبسطية للروم الأرثوذكس: إن حق عودة لللاجئين الفلسطينيين المشردين والمنكوبين منذ عام 48 هو حق ثابت لا يتبدل ولا يتغير، وهو من الثوابت الوطنية التي يتمسك بها الفلسطينيون فلا تنازل عن حق العودة مهما كثرت المشاريع المشبوهة التي هدفها تصفية القضية الفلسطينية، واصفًا صفقة القرن بـ "بلطجة العصر".

وجاءت كلمات المطران حنا لدى استقباله، وفدا من مخيم الدهيشة، حيث قال: "لقد فرض اللجوء على ابناء شعبنا الفلسطيني اثر نكبة عام 48 وهاهم اللاجئون الفلسطينيون في مخيماتهم يحتفظون بمفاتيح عودتهم الى وطنهم السليب والفلسطينيون جميعا ليسوا مستعدين للتنازل عن حق العودة مهما كان الثمن ومهما كانت التضحيات".

وأضاف المطران: "ان اخوتنا اللاجئين في مخيمات لبنان وسوريا والاردن وفي غيرها من الاماكن من حقهم ان يعودوا الى وطنهم ولا توجد هنالك حلول للقضية الفلسطينية بدون حق العودة وكما نتحدث عن حقنا في اقامة دولة مستقلة والقدس عاصمتنا هكذا نؤكد ايضا بأن حق العودة هو حق ثابت لا يسقط بالتقادم"، متابعًا: "أولئك الذين شردوا شعبنا ونكبوه عام 48 يريدوننا اليوم ان نتنازل عن حق العودة".

وقال المطران: "هؤلاء الذين طردوا الفلسطينيين ابناء هذه الارض المقدسة الاصليين وشردوهم  من مدنهم وقراهم يريدوننا اليوم ان نقبل بصفقة تشطب حق العودة ونحن بدورنا نقول بأن كل الصفقات والمشاريع التي تلغي حقوقنا في القدس وفي حق العودة انما مآلها الى مزبلة التاريخ فالفلسطينيون جميعا داخل الارض المقدسة وفي مخيمات اللجوء وفي بلاد الاغتراب هم متمسكون بوطنهم السليب والقضية الفلسطينية ليست سلعة وورقة انتخابية عند نتنياهو وترامب بل هي قضية الملايين من ابناء الشعب الفلسطيني الذين يحق لهم ان يعيشوا بحرية وكرامة في وطنهم".

وتابع: بلطجة العصر والتي تسمى ايضا بصفقة العصر لن تؤثر على معنوياتنا وارادتنا وستبقى القدس لنا وحق العودة حق ثابت لا يسقط بالتقادم كما ان فلسطين ستبقى لابنائها.

أخبار ذات صلة

طائرات الاحتلال تقصف موقعاً للمقاومة الفلسطينية شمال قطاع غزة

طائرات الاحتلال تقصف موقعاً للمقاومة الفلسطينية شمال قطاع غزة

الرئيس عباس يختتم زيارته إلى جمهورية مصر العربية

الرئيس عباس يختتم زيارته إلى جمهورية مصر العربية

ابتداءً من صباح اليوم.. الاحتلال يوقف ادخال الاسمنت لغزة ويقلص عدد تصاريح التجار

ابتداءً من صباح اليوم.. الاحتلال يوقف ادخال الاسمنت لغزة ويقلص عدد تصاريح التجار

سعد: نُشيد برفض وزراء الخارجية العرب لصفقة القرن

سعد: نُشيد برفض وزراء الخارجية العرب لصفقة القرن

تعرف على تفاصيل الأحوال الجوية في فلسطين الأسبوع الجاري

تعرف على تفاصيل الأحوال الجوية في فلسطين الأسبوع الجاري

الاتحاد الفلسطيني لكرة القدم يعقد اجتماع جمعيته العمومية الثامن

الاتحاد الفلسطيني لكرة القدم يعقد اجتماع جمعيته العمومية الثامن

بشأن (صفقة القرن)..الكشف عن تفاصيل مكالمة هاتفية بين قائد فيلق القدس وهنية

بشأن (صفقة القرن)..الكشف عن تفاصيل مكالمة هاتفية بين قائد فيلق القدس وهنية

شاهد: صفارات الإنذار تُدوي بـ&#34;غلاف غزة&#34; أثناء زيارة غانتس وهروبه للملاجئ

شاهد: صفارات الإنذار تُدوي بـ"غلاف غزة" أثناء زيارة غانتس وهروبه للملاجئ

التعليقات

الدنيا حكايات

كوشنير وحلاق اليتامى بالسلطة الفلسطينية

كوشنير وحلاق اليتامى بالسلطة الفلسطينية

شؤون فلسطينية

المطران حنا: (صفقة القرن) هي بلطجة العصر

المطران حنا: (صفقة القرن) هي بلطجة العصر

سعد: نُشيد برفض وزراء الخارجية العرب لصفقة القرن

سعد: نُشيد برفض وزراء الخارجية العرب لصفقة القرن

الاتحاد الفلسطيني لكرة القدم يعقد اجتماع جمعيته العمومية الثامن

الاتحاد الفلسطيني لكرة القدم يعقد اجتماع جمعيته العمومية الثامن

قوات الاحتلال تعتقل الشاب محمد سلمي خلال مواجهات في قلقيلية

قوات الاحتلال تعتقل الشاب محمد سلمي خلال مواجهات في قلقيلية

فيديو.. الشرطة: استشهاد مواطن وإصابة اثنين بجراح خطيرة بانفجار داخلي شمال غزة

فيديو.. الشرطة: استشهاد مواطن وإصابة اثنين بجراح خطيرة بانفجار داخلي شمال غزة

الرئيس عباس: نثمن الجهود التي تبذلها مصر لخدمة القضية الفلسطينية

الرئيس عباس: نثمن الجهود التي تبذلها مصر لخدمة القضية الفلسطينية

مرور غزة: إصابة حرجة لطفل بحادث دهس

مرور غزة: إصابة حرجة لطفل بحادث دهس

الكشف عن تفاصيل لقاء هنية مع أردوغان

الكشف عن تفاصيل لقاء هنية مع أردوغان

منوعات

&#34;ذا سيبمسونز&#34; ..&#34;المسلسل المريب&#34; تنبّأ بانتشار &#34;كورونا&#34; قبل 27 عاماً

"ذا سيبمسونز" .."المسلسل المريب" تنبّأ بانتشار "كورونا" قبل 27 عاماً

زوج الصحفية رحاب بدر: &#34;لم تنتحر&#34;

زوج الصحفية رحاب بدر: "لم تنتحر"

الأمير والفيل.. خسارة جديدة للأمير هاري

الأمير والفيل.. خسارة جديدة للأمير هاري

شاهد: رامي عياش يتعرض للانتقاد بسبب تصرفه مع مُعجب

شاهد: رامي عياش يتعرض للانتقاد بسبب تصرفه مع مُعجب

أحلام تترك The Voice وتكشف السبب

أحلام تترك The Voice وتكشف السبب

بصورة تجمعهما.. أحمد الفيشاوي يتغزل في زوجته

بصورة تجمعهما.. أحمد الفيشاوي يتغزل في زوجته

نرمين الفقي بـ&#34;نيو لوك&#34;: &#34;ده شكلي النهائي بعد التجديد&#34;

نرمين الفقي بـ"نيو لوك": "ده شكلي النهائي بعد التجديد"

حقيقة وفاة الفنانة نادية لطفي

حقيقة وفاة الفنانة نادية لطفي

مقابل إعلان 60 ثانية.. الكشف عن أرباح خيالية لمراهقة في &#34;تيك توك&#34;

مقابل إعلان 60 ثانية.. الكشف عن أرباح خيالية لمراهقة في "تيك توك"

القبض على مريم حسين في دبي لتنفيذ حكم حبسها وإبعادها عن الإمارات

القبض على مريم حسين في دبي لتنفيذ حكم حبسها وإبعادها عن الإمارات

عربي

الإمارات تسجل خامس إصابة بفيروس كورونا الجديد

الإمارات تسجل خامس إصابة بفيروس كورونا الجديد

من هو رئيس الوزراء العراقي المكلف محمد توفيق علاوي؟

من هو رئيس الوزراء العراقي المكلف محمد توفيق علاوي؟

موريتانيا: ندعم كافة الجهود لاسترجاع الحقوق الفلسطينية

موريتانيا: ندعم كافة الجهود لاسترجاع الحقوق الفلسطينية

قطر: غياب الحل العادل والشامل للقضية الفلسطينية يُشكّل خطراً على السلم

قطر: غياب الحل العادل والشامل للقضية الفلسطينية يُشكّل خطراً على السلم