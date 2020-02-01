تعرف على تفاصيل الأحوال الجوية في فلسطين الأسبوع الجاري

بحر غزة

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رام الله - دنيا الوطن

توقعت دائرة الأرصاد الجوية، أن يكون طقس فلسطين، الليلة، غائمًا جزئيًا إلى غائمٍ، وباردًا إلى شديد البرودة، وتكون الفرصة مهيأة لسقوط أمطار محلية خفيفة متفرقة على بعض المناطق، والرياح شمالية غربية إلى جنوبية غربية معتدلة إلى نشطة السرعة، والبحر متوسط ارتفاع الموج إلى مائج.



ويوم غدٍ الأحد، يكون طقس فلسطين غائمًا جزئيًا إلى غائمٍ، ويطرأ ارتفاع طفيف على درجات الحرارة، مع بقاء الفرصة ضعيفة لسقوط أمطارٍ محلية خفيفة متفرقة فوق بعض المناطق.



وأشارت، إلى أن الرياح ستكون جنوبية غربية إلى شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة تنشط أحيانًا، والبحر خفيف إلى متوسط ارتفاع الموج.



والإثنين المقبل، يكون الجو غائمًا جزئيًا وباردًا نسبيًا إلى باردٍ، ويطرأ ارتفاع طفيف على درجات الحرارة، والرياح جنوبية غربية إلى شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة، والبحر خفيف ارتفاع الموج.



أما الثلاثاء المقبل، سيكون الجو غائمًا جزئيًا إلى صافٍ وباردًا نسبيًا إلى باردٍ، ويطرأ انخفاض طفيف على درجات الحرارة والرياح شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة، والبحر خفيف ارتفاع الموج.