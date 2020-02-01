شؤون فلسطينية

الاتحاد الفلسطيني لكرة القدم يعقد اجتماع جمعيته العمومية الثامن

الاتحاد الفلسطيني لكرة القدم يعقد اجتماع جمعيته العمومية الثامن
اجتماع الجمعية العمومية الثامن لاتحاد القدم
رام الله - دنيا الوطن
عقد الاتحاد الفلسطيني لكرة القدم، اجتماع جمعيته العمومية الثامن، اليوم السبت، في الأكاديمية الفلسطينية الوطنية الرياضية (بلاتر) بالبيرة، بالتزامن مع المحافظات الجنوبية والشتات.

وترأس الاجتماع رئيس الاتحاد الفلسطيني لكرة القدم اللواء جبريل الرجوب، وبحضور عضو اللجنة المركزية لحركة فتح، ناصر القدوة، ممثلا عن المستوى السياسي، ومحافظ رام الله والبيرة ليلى غنّام، وأمين عام المجلس الأعلى للشباب والرياضة الوزير عصام القدومي، ونائب رئيس اللجنة الأولمبية الفلسطينية أسعد مجدلاوي، وبغياب ممثلي الاتحاد الآسيوي بسبب تأخر إصدار التصاريح اللازمة من قبل الاحتلال.

وفي كلمته خلال الجلسة الافتتاحية للاجتماع عبر القدوة، عن سعادته لمشاركته بهذا الاجتماع الهام، موجها شكره نيابة عن المستوى السياسي على العمل الحثيث الذي يقوم به الاتحاد الفلسطيني لكرة القدم بكافة عناصره للنهوض باللعبة محليا وقاريا ودوليا.

وأكد القدوة على أهمية الرسالة الوطنية التي تحملها الرياضة من فلسطين إلى العالم، منوها إلى ضرورة الحفاظ على الرياضة بعيدا عن السياسية بما يتوافق مع لوائح وقوانين الاتحادين الدولي والقاري.

من جهتها أشادت غنام، بالجهود المبذولة من الاتحاد وطواقمه العاملة والأندية الرياضية في عملية تطوير قطاع الرياضة في فلسطين وخاصة كرة القدم، معتبرة أن الإنجازات التي حققتها اللعبة في الفترة الأخيرة بقيادة اللواء الرجوب تشكل نقلة نوعية ملحوظة، آملة أن يكون النجاح حليف كافة الرياضيين الفلسطينيين في المحافل الدولية والقارية.

بدوره أكد المجدلاوي على الدور الكبير الذي لعبه الاتحاد الفلسطيني لكرة القدم في تعزيز ثقافة الوحدة الوطنية، واستثمار الرياضة في خدمة الوطن، مشيرا إلى أن كرة القدم شكلت الحلقة الأبرز في المنظومة الرياضية الفلسطينية التي تمثل الكل الفلسطيني وتكون على مسافة واحدة من الجميع.

من جانبه أكد الرجوب على أن ما تحقق في الرياضة لم يكن ليتحقق لولا وجود إرادة سياسية ووطنية ورياضية، موجها التحية إلى المستوى السياسي بقيادة الرئيس "أبو مازن"، ولكافة فصائل العمل الوطني، وعناصر اللعبة في فلسطين التي بذلت جهودا كبيرة في سبيل الحفاظ على استمرارية النشاط الرياضي في فلسطين، وبقائه بمعزل عن التجاذبات السياسية والجهوية والشخصية، انطلاقا من ايمان الجميع بأن الرياضة تشكل أحد تجليات الهوية الوطنية الفلسطينية، وأحد أدوات النضال الوطني في سبيل التحرر وإقامة دولته المستقلة.

وعبر الرجوب عن أمله في أن تساهم مخرجات هذا الاجتماع في تأمين عناصر الصلابة والقوة في عملية نشر اللعبة وتطويرها وحمايتها، مؤكدا حرص الاتحاد الوطني على استمرار عضويته في كل الاتحادات الدولية والقارية من خلال ممارسة دقيقة تنسجم مع كافة القوانين واللوائح الناظمة للعبة.

وأردف رئيس الاتحاد أن الاجتماع يشكل انطلاقة حقيقية لها علاقة بالرسالة الرياضية الوطنية التي تتطلع لها الأسرة الرياضية والشعب الفلسطيني، وأن يكون تمهيدا لاجتماع الجمعية العامة التاسع والمزمع عقده في الرابع من شهر أيلول/ سبتمبر من العام الجاري، والذي سيشهد انتخاب مكتب تنفيذي للاتحاد بشروط ومعاير دقيقة لها علاقة بالرياضة وتطويرها ونشرها، إضافة لإقرار استراتيجية رياضية وطنية للسنوات الأربع القادمة.

وشدد الرجوب على أهمية تطوير الجانب التسويقي والإعلامي والعلاقات الدولية، لدورها الهام في النهوض بالقطاع الرياضي على كافة الأصعدة، مشيرا في ذات السياق إلى أهمية دور المحكمة الرياضية في حل كافة النزاعات الرياضية بعيدا عن القضاء المدني.

كما أكد الرجوب على أهمية تضافر جهود المجلس الأعلى للشباب والرياضة واللجنة الأولمبية واتحاد كرة القدم مع وزارة الداخلية، من أجل تصويب عمل الأندية وضمان شفافية العمل في المجال الرياضي من خلال عقد ورش عمل، موجها شكره لناديي هلال القدس وشباب الخليل بحصولهما على شهادة الترخيص الآسيوي بعد تلبيتهما لكافة شروط الاتحاد الآسيوي المطلوبة.

وكرم الاتحاد على هامش الاجتماع كل من المنتخب الوطني لتتويجه ببطولة الكأس الذهبية في بنغلاديش للمرة الثانية على التوالي، إضافة لفريقي هلال القدس وشباب الخليل للحصول على الترخيص الآسيوي، بالإضافة إلى كل من الأكاديمية المقدسية للموهوبات، وأكاديمية القدس للموهوبين كروياً في المحافظات الشمالية، وأكاديمية "تشامبيونز"، وأكاديمية الهلال من المحافظات الجنوبية.

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