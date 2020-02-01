بشأن (صفقة القرن)..الكشف عن تفاصيل مكالمة هاتفية بين قائد فيلق القدس وهنية

ثمن رئيس المكتب السياسي لحركة حماس، إسماعيل هنية، الموقف الإيراني بشأن (صفقة القرن)، مؤكداً موقف الإجماع الوطني الفلسطيني برفضها.



وعبر هنية خلال مكالمة هاتفية أجراها معه، مسؤول فيلق القدس في الحرس الثوري الإيراني، إسماعيل قآاني، عن يقينه بقدرة الشعب الفلسطيني ومقاومته الباسلة، وشعوب الأمة على إسقاطها، وفق ما ذكر "إعلام مكتب رئيس حماس".



وأكد قآاني رفض الجمهورية الإسلامية لـ (صفقة القرن) وأبدى جاهزية بلاده للعمل على إفشال هذه الصفقة، والتصدي لمخاطرها مع كل الشعب الفلسطيني، وخاصة قوى المقاومة.



وأكد مواصلة دعم الجمهورية الإسلامية للشعب الفلسطيني والمقاومة الفلسطينية "استمراراً لنهج الشهيد قاسم سليماني".



وكان قائد قوة القدس في إيران، إسماعيل قآني، هاتف الأمين العام لحركة الجهاد الإسلامي، زياد النخالة.



وأكد النخالة، لقآني، أن الشعب الفلسطيني وقواه المقاومة، سيسقطون (صفقة القرن) وكل المؤامرات، التي تستهدف حقه التاريخي في فلسطين وفق موقع (فلسطين اليوم).

رام الله - دنيا الوطن