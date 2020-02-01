شؤون فلسطينية

شاهد: صفارات الإنذار تُدوي بـ"غلاف غزة" أثناء زيارة غانتس وهروبه للملاجئ

شاهد: صفارات الإنذار تُدوي بـ"غلاف غزة" أثناء زيارة غانتس وهروبه للملاجئ
غانتس أثناء صفارات الإنذار
رام الله - دنيا الوطن
قالت (القناة 13) الإسرائيلية، إن صفارات الإنذار دوت الليلة، خلال زيارة زعيم حزب (أزرق أبيض)، بيني غانتس، وقادة الحزب لغلاف غزة، حيث هرعوا للملاجئ.

وقال المتحدث باسم جيش الاحتلال: "متابعة للتقارير عن تفعيل الإنذار في غلاف غزة، تم تحديد إطلاق قذيفة صاروخية واحدة من قطاع غزة نحو المستوطنات".

وكانت وسائل إعلام إسرائيلية، قالت: إن صاروخاً سقط في وقت متأخر من مساء اليوم السبت، بمنطقة مفتوحة في المجلس الإقليمي (شعر هنيغف) دون وقوع إصابات.

وذكرت (القناة 13) الإسرائيلية: إن صفارات الإنذار دوت منطقة بغلاف غزة، فيما سمع دوي انفجار بعد ذلك.


 


وكانت قناة (كان) نقلت عن مسؤول أمني إسرائيلي قوله: إنه "إذا استمرت حماس بالتصعيد، فإن ردود الفعل ستكون أسوأ"، وفق تعبيره.


يتبع.. 


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