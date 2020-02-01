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دولي

نتنياهو يعقد جلسة مباحثات الأحد لبحث كيفية التعامل مع وباء (كورونا)

نتنياهو يعقد جلسة مباحثات الأحد لبحث كيفية التعامل مع وباء (كورونا)
مواطنان صينيان يتخذان اجراءات وقائية من فيروس كورونا
رام الله - دنيا الوطن
أعلن رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو: أنه سيعقد غداً اجتماعاً؛ لتدارس سبل التعامل مع فيروس (كورونا) بمشاركة الوزراء والجهات ذات العلاقة.

وقال في تصريحات، نقلتها هيئة البث الإسرائيلية (مكان): "إننا مدركون أنه لا يمكن منع انتقال الفيروس إلى إسرائيل، ولذلك يتم الاستعداد مسبقاً، وبحث كيفية التصدي له بعد أن يتم اكتشاف أول حالة إصابة به في إسرائيل".

ومنعت إسرائيل دخول 50 مواطناً صينياً صباح اليوم، وذلك في إطار التدابير الوقائية لمحاربة فيروس (كورونا).

ووفق (مكان) فإن هؤلاء، وصلوا إلى مطار بن غوريون الدولي على متن رحلة جوية من موسكو، حيث قرر موظفو سلطة السكان والهجرة، إعادتهم من حيث أتوا عملاً بتوجيهات وزارة الصحة.

وأعلنت وزارة الداخلية الإسرائيلية، أنه ابتداءً من يوم غد، سيمنع كل من تواجد في الصين خلال الأسبوعين الأخيرين من دخول إسرائيل، باستثناء حملة جواز السفر الإسرائيلي.

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