فيديو.. الشرطة: استشهاد مواطن وإصابة اثنين بجراح خطيرة بانفجار داخلي شمال غزة

قالت الشرطة بغزة: إن مواطناً اُستشهد اليوم، فيما أصيب آخران بجراح خطيرة، في انفجار عرضي لم تعرف أسبابه بعد، في حي الشيخ رضوان، شمال المدينة.



وقال المتحدث باسم الشرطة، أيمن البطنيجي في تصريحات لـ"دنيا الوطن": إن الانفجار عرضي، ولم تعرف أسبابه بعد، فيما تواصل الشرطة التحقيق في الحادث.





من جهتها قالت وزارة الصحة بغزة: الشهيد هو محمود محمد صالح الأدغم (33 عاماً).















يتبع..















رام الله - دنيا الوطن