النخالة لقائد فيلق القدس: الشعب الفلسطيني وقواه المقاومة سيسقطون (صفقة القرن)

هاتف مساء اليوم السبت، قائد قوة القدس في إيران، إسماعيل قآني، الأمين العام لحركة الجهاد الإسلامي، زياد النخالة.

وأكد النخالة، لقآني، أن الشعب الفلسطيني وقواه المقاومة، سيسقطون (صفقة القرن) وكل المؤامرات، التي تستهدف حقه التاريخي في فلسطين وفق (فلسطين اليوم).



من جانبه، أكد قائد قوة القدس، وقوف بلاده بجانب الشعب الفلسطيني في مواجهة كل المؤامرات التي تستهدف حقوقه التاريخية، على مواجهة (صفقة القرن) التي أنهت حق الشعب الفلسطيني في فلسطين وللأبد، حسب أمريكا والاحتلال الإسرائيلي.



كما أكد ألا تغيير على سياسة الجمهورية الإسلامية، تجاه دعم قوى المقاومة في فلسطين، وخاصة بعد اغتيال قاسم سليماني، والذي كان استهدافه تمهيداً لإعلان (صفقة القرن)، كما تحدث الرئيس الأميركي بذلك، اعتقاداً منه بأن اغتيال قاسم سليماني، يمكن أن يغير سياسة، وموقف الجمهورية الإسلامية من المقاومة ودعمها.



وأوضح، أن موقف الجمهورية، سيكون أكثر قوة وأكثر تصميماً على دعم قوى المقاومة في فلسطين وغيرها، بعد اغتيال الحاج قاسم، حتى إسقاط الهيمنة الأمريكية الصهيونية في المنطقة، وعلى وجه الخصوص في فلسطين.

رام الله - دنيا الوطن