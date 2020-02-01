شؤون فلسطينية

نتنياهو يَرد على الرئيس عباس بشأن اليهود الذين ذهبوا إلى إسرائيل

نتنياهو يَرد على الرئيس عباس بشأن اليهود الذين ذهبوا إلى إسرائيل
يهود
رام الله - دنيا الوطن
علّق رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو مساء اليوم السبت، على تصريحات للرئيس محمود عباس، خلال خطابه الذي ألقاه أمام وزراء الخارجية العرب في جامعة الدول العربية.

وقال في تصريحات نقلها المتحدث باسمه أوفر جنلدمان، عبر موقع التواصل الاجتماعي (تويتر): "يبدو أن عباس لم يسمع عن القبائل اليهودية، وعن اليهود الذين عادوا إلى أرض إسرائيل من أثيوبيا وروسيا والدول المحيطة بها".

وأضاف: "هؤلاء هم إخوتنا وأخواتنا، من لحمنا وشحمنا، إنهم يهود حتى النخاع، حلموا في الشتات على مدار الأجيال بالعودة إلى صهيون، وحققوا حلمهم"، وفق زعمه.

وكان الرئيس عباس قال في كلمته معلقاً على خطة السلام الأمريكية، المعروفة إعلامياً (صفقة القرن): "كيف أثبت حسن النوايا، قالوا تقبل أولاً الاعتراف بيهودية دولة إسرائيل، وهذا عرض علي منذ سبع أو ثماني سنوات، عادة دولة تريد تغيير اسمها، تذهب للأمم المتحدة، وتغير اسمها".

وتابع: "يريد نتنياهو فقط مني أنا الاعترف أنها دولة يهودية، وأنا أعرف أنها ليست دولة يهودية، وفيها 1.9 مليون عربي، وومليونا روسي مسيحي ومسلم، دفعتهم الهجرة الكبيرة ما بين 1990 و2000 عندما انتهى الاتحاد السوفييتي، وفتحت الأبواب لهم، والكل هاجر مسلم وغير مسلم، والآن هم موجودون في إسرائيل، حتى الفلاشا من أثيوبيا، نسبة اليهود فيهم ضئيلة جداً".

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