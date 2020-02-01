الرئيس عباس: نثمن الجهود التي تبذلها مصر لخدمة القضية الفلسطينية

جاء ذلك خلال استقباله، في مقر إقامته بالقاهرة، مساء اليوم السبت، رئيس جهاز المخابرات العامة المصرية الوزير عباس كامل، ووكيل جهاز المخابرات، اللواء أيمن بديع، وفق ما أوردت (الوكالة الرسمية- وفا).





ووضع الرئيس، الوزير كامل واللواء بديع، في آخر المستجدات على صعيد القضية الفلسطينية، في ظل التحديات التي تواجهها، خاصة فيما يتعلق بـ (صفقة القرن) الأمريكية الإسرائيلية وخطورتها، وضرورة مواجهتها على المستوى العربي والإقليمي والدولي.





وحضر الاجتماع: أمين سر اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير صائب عريقات، وعضو اللجنة المركزية لحركة (فتح) الوزير حسين الشيخ، والمستشار الدبلوماسي، مجدي الخالدي، وسفير فلسطين لدى مصر، مندوبها الدائم لدى الجامعة العربية، دياب اللوح.