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الشيخ يُهدد: وزير الحرب الإسرائيلي بدأ معركة تجويع الشعب الفلسطيني وسيعرف الرد قريباً

الشيخ يُهدد: وزير الحرب الإسرائيلي بدأ معركة تجويع الشعب الفلسطيني وسيعرف الرد قريباً
عضو اللجنة المركزية لحركة فتح حسين الشيخ
رام الله - دنيا الوطن
‏قال عضو اللجنة المركزية لحركة (فتح) حسين الشيخ: إن وزير الحرب الإسرائيلي، بدأ بمعركة تجويع الشعب الفلسطيني، بوقف الصادرات الزراعية إلى إسرائيل. 

وأكد الشيخ، في تغريدة له عبر حسابه الشخصي (تويتر) أن وزير الحرب الإسرائيلي، بدأ بمعركة تجويع الشعب الفلسطيني، بوقف الصادرات الزراعية إلى إسرائيل، متابعاً: لكنه لا يعلم تداعيات ذلك وارتداده عليه، وسيعرف الرد قريباً.



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