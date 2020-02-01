الشيخ يُهدد: وزير الحرب الإسرائيلي بدأ معركة تجويع الشعب الفلسطيني وسيعرف الرد قريباً





وأكد الشيخ، في تغريدة له عبر حسابه الشخصي (تويتر) أن وزير الحرب الإسرائيلي، بدأ بمعركة تجويع الشعب الفلسطيني، بوقف الصادرات الزراعية إلى إسرائيل، متابعاً: لكنه لا يعلم تداعيات ذلك وارتداده عليه، وسيعرف الرد قريباً.











رام الله - دنيا الوطن‏قال عضو اللجنة المركزية لحركة (فتح) حسين الشيخ: إن وزير الحرب الإسرائيلي، بدأ بمعركة تجويع الشعب الفلسطيني، بوقف الصادرات الزراعية إلى إسرائيل.