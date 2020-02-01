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الإمارات تسجل خامس إصابة بفيروس كورونا الجديد

الإمارات تسجل خامس إصابة بفيروس كورونا الجديد
رام الله - دنيا الوطن
أعلنت وزارة الصحة الإماراتية، اليوم السبت، عن تسجيل إصابة جديدة بفيروس كورونا الجديد.

وبينت الوزارة أن الشخص قادم من مدينة ووهان في جمهورية الصين الشعبية، حيث يتلقى العلاج اللازم، وحالته الصحية مستقرة وتحت الملاحظة والرعاية الطبية، بحسب وكالة الأنباء الإماراتية (وام).

وبحسب الوكالة الإماراتية، فإنه مع إعلان وزارة الصحة "يكون عدد الحالات المكتشفة في الدولة 5 حالات فقط، منذ ظهور المرض حتى اليوم، مما يدل على قوة وكفاءة نظام الترصد ومراقبة الأمراض في الدولة ومبدأ الشفافية في الاعلان عن الحالات المسجلة".

ولفتت وزارة الصحة الإماراتية، إلى أن الحالات الأربع السابقة التي سجلت لعائلة صينية وتم الإعلان عنها سابقا، ما زالت تتلقى الرعاية الصحية اللازمة وحالتهم العامة مستقرة، ولا يوجد ما يستدعي القلق بشأنهم.

وبينت أنها تعمل بالتنسيق مع الجهات الصحية في الدولة، باتخاذ جميع الاحترازات الوقائية، بما يضمن سلامة المواطنين والمقيمين حسب معايير منظمة الصحة العالمية.

وطمأنت وزارة الصحة الإماراتية الجمهور بأن الحالات التي سجلت في الدولة لا تستدعي القلق، وهي حالات محدودة جدا، خاصة وأن الدولة لديها نظام صحي قوي للترصد ومكافحة الأوبئة.

وأهابت الوزارة المواطنين والمقيمين إلى تلقي الأخبار من مصادرها الرسمية، وعدم تداول الشائعات والمعلومات المغلوطة، ومتابعة قنوات التواصل الاجتماعي للجهات الرسمية، والوسائل الإعلامية المعتمدة.

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