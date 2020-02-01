الكشف عن تفاصيل لقاء هنية مع أردوغان

الرئيس التركي أردوغان ورئيس حماس اسماعيل هنية

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رام الله - دنيا الوطن

التقى رئيس المكتب السياسي لحركة المقاومة الإسلامية (حماس) إسماعيل هنية، مساء اليوم السبت، الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، حيث انصب النقاش حول (صفقة القرن)، في إطار التأكيد على رفضها، بما تمثله من إجحاف بحقوق شعبنا الفلسطيني وأمتنا العربية والإسلامية، وخاصة في قضايا القدس واللاجئين والأرض.



وتم خلال اللقاء، الذي عُقد في قصر "وحيد الدين" في مدينة اسطنبول، التأكيد على أن هذه الصفقة لا يمكن لها أن تنجح، وأن العامل الرئيس في إفشالها هو وحدة الموقف الفلسطيني، وإسناده بموقف عربي وإسلامي بحسب (الموقع الرسمي لحركة حماس).



واستعرض رئيس المكتب السياسي، ما قامت به الحركة خلال الفترة الماضية على طريق وحدة الشعب الفلسطيني، خاصة على المستوى القيادي، وعلى المستوى الوطني والميداني، بما في ذلك التواصل مع الأخ أبو مازن؛ لتعزيز المواقف الفلسطينية المشتركة في هذه المرحلة الدقيقة والحساسة، والتأكيد على استمرار التواصل والتنسيق مع الأشقاء في الدول العربية والإسلامية كافة؛ كون قضية فلسطين، تعتبر قضية عربية وإسلامية ودولية.



ويأتي هذا اللقاء، في سياق استمرار تواصل وتنسيق رئيس المكتب السياسي للحركة مع القيادات والمسؤولين في المنطقة؛ لتأمين حاضنة إقليمية ودولية للموقف الفلسطيني، وإسناده في هذه المرحلة الدقيقة.



وكان رئيس الحركة، وجه رسائل إلى قادة ورؤساء دول عربية وإسلامية وأجنبية، وشخصيات ومؤسسات فاعلة؛ لتحشيد المواقف الداعمة للحق الفلسطيني والمستعرضة لخطورة الصفقة.