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من هو رئيس الوزراء العراقي المكلف محمد توفيق علاوي؟

من هو رئيس الوزراء العراقي المكلف محمد توفيق علاوي؟
رام الله - دنيا الوطن
ولد السياسي العراقي محمد توفيق علاوي الربيعي عام 1954 في العاصمة بغداد، وأنهى دراسته الابتدائية والمتوسطة والثانوية فيها، والتحق بعدها بجامعة بغداد كلية الهندسة المعمارية.

التحق بالجامعة الأمريكية في لبنان، ونال شهادة البكالوريوس في هندسة العمارة عام 1980، انتمى إلى حزب الدعوة الإسلامية ثم ترك الحزب في ما بعد.أضطر في السنة النهائية لأن يترك جامعة بغداد والبلاد متوجها إلى لبنان عام 1977 وفق (السومرية نيوز).

دخل المعترك السياسي ضمن قائمة إياد علاوي "القائمة العراقية" منذ عام 2005 وحتى الوقت الحاضر بمسمياتها المختلفة "القائمة الوطنية"، و"ائتلاف الوطنية".

انتخب عضوا في مجلس النواب العراقي منذ بداية عام 2006، حتى تعيينه وزيرا للاتصالات أواسط عام 2006 حتى نهاية عام 2007.

التحق بمجلس النواب مرة أخرى، خلفا للنائبة المتوفية عايدة عسيران عام 2008 حتى انتخابات عام 2010.

انتخب عام 2010 عضوا في مجلس النواب، وعين وزيرا للاتصالات نهاية عام 2010.

قدم استقالته من وزارة الاتصالات بسبب خلافه مع رئيس الوزراء الأسبق نوري المالكي نهاية عام 2012.

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