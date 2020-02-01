دولي

موريتانيا: ندعم كافة الجهود لاسترجاع الحقوق الفلسطينية

موريتانيا: ندعم كافة الجهود لاسترجاع الحقوق الفلسطينية
رام الله - دنيا الوطن
أكد السفير الموريتاني لدى مصر، مندوبها الدائم في الجامعة العربية دادي سيدي هيبة، التزام بلاده في دعمها ومساندتها للقضية الفلسطينية، والمساعي الرامية للحفاظ على حقوق الشعب الفلسطيني كاملة غير منقوصة.

وأشاد خلال الاجتماع الطارئ لوزراء الخارجية العرب في الجامعة العربية بالمواقف الأصيلة والثابتة للقضية الفلسطينية، التي كانت وستبقى القضية المركزية الأولى للأمة، معبرا عن دعم موريتانيا لكافة الجهود العربية والإقليمية والدولية الرامية لاسترجاع الحقوق الفلسطينية بما يضمن إقامة الدولة المستقلة وعاصمتها القدس، وفقا للمرجعيات العربية والاقليمية والشرعية الدولية، وقرارات مجلس الأمن 242، 194، 2334 وفق (وكالة الأنباء الرسمية- وفا).

وأوضح أن كافة القرارات ذات الصبغة العربية والاقليمية والدولية ذات الصلة بالقضية الفلسطينية تعد بمثابة الرافعة القوية للموقف العربي.

أخبار ذات صلة

كوشنر: نأمل ألا تضم إسرائيل المستوطنات قبل الانتخابات الكنيست

كوشنر: نأمل ألا تضم إسرائيل المستوطنات قبل الانتخابات الكنيست

روسيا تُقاضي أهم منصات التواصل الاجتماعي في العالم

روسيا تُقاضي أهم منصات التواصل الاجتماعي في العالم

بيلوسي تُوجّه اتهامات لمجلس الشيوخ الأمريكي بالتستر على ترامب

بيلوسي تُوجّه اتهامات لمجلس الشيوخ الأمريكي بالتستر على ترامب

فرنسا تُهاجم تركيا بسبب اتفاق برلين الأخير

فرنسا تُهاجم تركيا بسبب اتفاق برلين الأخير

رقم قياسي لمصابي فيروس (كورونا) بالصين

رقم قياسي لمصابي فيروس (كورونا) بالصين

الإدارة الأمريكية تفرض قيوداً جديدة على دخول مواطني ست دول لأراضيها

الإدارة الأمريكية تفرض قيوداً جديدة على دخول مواطني ست دول لأراضيها

بشأن سد النهضة.. مصر وإثيوبيا والسودان يوقعون الاتفاق النهائي الشهر الجاري

بشأن سد النهضة.. مصر وإثيوبيا والسودان يوقعون الاتفاق النهائي الشهر الجاري

بريطانيا تخرج رسمياً من الاتحاد الأوروبي

بريطانيا تخرج رسمياً من الاتحاد الأوروبي

التعليقات

الدنيا حكايات

كوشنير وحلاق اليتامى بالسلطة الفلسطينية

كوشنير وحلاق اليتامى بالسلطة الفلسطينية

شؤون فلسطينية

مستوطنون يهددون المواطنين بترحيلهم في الخليل

مستوطنون يهددون المواطنين بترحيلهم في الخليل

حكومة الاحتلال تبدأ بإعداد خططها الرامية لفرض سيادتها على الأغوار والمستوطنات

حكومة الاحتلال تبدأ بإعداد خططها الرامية لفرض سيادتها على الأغوار والمستوطنات

اجتماع رسمي لمناقشة تحضيرات حفل افتتاح بيت لحم عاصمة للثقافة العربية

اجتماع رسمي لمناقشة تحضيرات حفل افتتاح بيت لحم عاصمة للثقافة العربية

846.5 مليون دولار أرباح مجموعة البنك العربي و30% توزيعات الأرباح

846.5 مليون دولار أرباح مجموعة البنك العربي و30% توزيعات الأرباح

وزير الخارجية البحريني يدعو لدراسة (صفقة القرن)

وزير الخارجية البحريني يدعو لدراسة (صفقة القرن)

الشؤون المدنية: لا يوجد تصريحات مبيت للعمال الفلسطينيين بإسرائيل

الشؤون المدنية: لا يوجد تصريحات مبيت للعمال الفلسطينيين بإسرائيل

الديمقراطية تدعو للانتقال في رفض رؤية ترامب للمربع العملي والميداني

الديمقراطية تدعو للانتقال في رفض رؤية ترامب للمربع العملي والميداني

الأسير سامر عابد.. رفض استدعاء ضابط (الشاباك) عبر الهاتف فاعتقله الاحتلال بوحشية

الأسير سامر عابد.. رفض استدعاء ضابط (الشاباك) عبر الهاتف فاعتقله الاحتلال بوحشية

منوعات

&#34;ذا سيبمسونز&#34; ..&#34;المسلسل المريب&#34; تنبّأ بانتشار &#34;كورونا&#34; قبل 27 عاماً

"ذا سيبمسونز" .."المسلسل المريب" تنبّأ بانتشار "كورونا" قبل 27 عاماً

زوج الصحفية رحاب بدر: &#34;لم تنتحر&#34;

زوج الصحفية رحاب بدر: "لم تنتحر"

الأمير والفيل.. خسارة جديدة للأمير هاري

الأمير والفيل.. خسارة جديدة للأمير هاري

شاهد: رامي عياش يتعرض للانتقاد بسبب تصرفه مع مُعجب

شاهد: رامي عياش يتعرض للانتقاد بسبب تصرفه مع مُعجب

أحلام تترك The Voice وتكشف السبب

أحلام تترك The Voice وتكشف السبب

بصورة تجمعهما.. أحمد الفيشاوي يتغزل في زوجته

بصورة تجمعهما.. أحمد الفيشاوي يتغزل في زوجته

نرمين الفقي بـ&#34;نيو لوك&#34;: &#34;ده شكلي النهائي بعد التجديد&#34;

نرمين الفقي بـ"نيو لوك": "ده شكلي النهائي بعد التجديد"

حقيقة وفاة الفنانة نادية لطفي

حقيقة وفاة الفنانة نادية لطفي

مقابل إعلان 60 ثانية.. الكشف عن أرباح خيالية لمراهقة في &#34;تيك توك&#34;

مقابل إعلان 60 ثانية.. الكشف عن أرباح خيالية لمراهقة في "تيك توك"

القبض على مريم حسين في دبي لتنفيذ حكم حبسها وإبعادها عن الإمارات

القبض على مريم حسين في دبي لتنفيذ حكم حبسها وإبعادها عن الإمارات

عربي

الجزائر: &#34;صفقة القرن&#34; أعادت جهود التسوية إلى الصفر

الجزائر: "صفقة القرن" أعادت جهود التسوية إلى الصفر

وزير خارجية تونس: نساند جهود السلام وندعم المبادرات التي تدفع عملية السلام

وزير خارجية تونس: نساند جهود السلام وندعم المبادرات التي تدفع عملية السلام

الأردن: سنُكرس كل جهودنا من أجل الحفاظ على الوضع القائم في القدس

الأردن: سنُكرس كل جهودنا من أجل الحفاظ على الوضع القائم في القدس

مصر: مُحددات السلام تتمثل بالشرعية الدولية ومبادرة السلام العربية

مصر: مُحددات السلام تتمثل بالشرعية الدولية ومبادرة السلام العربية