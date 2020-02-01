مستوطنون يهددون المواطنين بترحيلهم في الخليل

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رام الله - دنيا الوطن

هدد مستوطنون بحماية جنود الاحتلال، اليوم السبت، الأهالي الذين يقطنون في جبل الرحمة، وحي تل الرميدة بمدينة الخليل بترحيلهم من منازلهم.



وأفادت مصادر محلية، بأن مستوطني البؤر الاستيطانية المقامة على أراضي المواطنين وسط مدينة الخليل، عرقلوا حركة المواطنين ومنعوا دخولهم عبر الحاجز العسكري المقام على الطريق المؤدية إلى جبل الرحمة.



وأضاف أن المستوطنين هددوا المواطنين بترحيلهم من منازلهم التي يقطنونها، ووجهوا لهم الشتائم العنصرية والمسيئة.