قطر: غياب الحل العادل والشامل للقضية الفلسطينية يشكل خطراً على السلم

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رام الله - دنيا الوطن

أكد وزير الخارجية القطرية سلطان المريخي، أن القضية الفلسطينية، قضية العرب الأولى، وما تمر به يحتم علينا العمل الجماعي من أجل بلورة مواقف عربية، قادرة على القيام بالتزاماتها تجاه القضايا العربية المصيرية، وفي مقدمتها القضية الفلسطينية.



وأشار خلال الاجتماع الطارئ لوزراء الخارجية العرب في الجامعة العربية، إلى أن الرغبة في تحقيق السلام تمثل شعورا وتطلعا لدى جميع شعوب العالم، وغياب الحل العادل والشامل للقضية الفلسطينية والصراع العربي الاسرائيلي، يشكل خطرا بالغا على السلم والأمن الدوليين وفق (وكالة الأنباء الرسمية).



وأوضح المريخي: إن نجاح أي مبادرة لحل الصراع المستمر يبقى مناطا بانخراط طرفي الصراع الأساسيين في مفاوضات جدية ومباشرة، ترتكز على قرارات الشرعية الدولية، وجدول زمني محدد لإنهاء الاحتلال الاسرائيلي لكافة الأراضي الفلسطينية والعربية.