هذه أسعار الغاز والمحروقات لشهر فبراير 2020

رام الله - دنيا الوطنأعلنت وزارة المالية - الهيئة العامة للبترول أسعار المحروقات والغاز للمستهلك لشهر شباط 2020 في كافة محافظات الوطن.و أوضحت الوزارة أن سعر لتر الغاز واصل إلى العمارات والمؤسسات 2.77 شيكل، و أن خدمة التوصيل لمنزل المستهلك 2 شيكل فقط.وأكدت الهيئة ضرورة التزام جميع أصحاب المحطات وموزعي الغاز، بالأسعار المحددة أعلاه، تحت طائلة المسؤولية القانونية.