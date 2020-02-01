المغرب: حل القضية الفلسطينية مفتاح الاستقرار في الشرق الأوسط

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رام الله - دنيا الوطن

أكد وزير الخارجية المغربي محسن الجزولي، إن حل القضية الفلسطينية يعد مفتاحا أساسيا للاستقرار في منطقة الشرق الأوسط، داعيا إلى ضرورة التفاوض بين الطرفين للتوصل إلى حل وفقا للشرعية الدولية.



وأوضح الجزولي خلال الاجتماع الطارئ لوزراء الخارجية العرب في الجامعة العربية، أن المملكة المغربية ملتزمة بدعم القضية الفلسطينية، من أجل إيجاد حل عادل ونهائي، يقوم على أساس المرجعيات الدولية بحسب (وكالة الانباء الرسمية).