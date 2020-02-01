شؤون فلسطينية

أول تعليق من الأسرى بسجون الاحتلال على إعلان (صفقة القرن) الأمريكية

أول تعليق من الأسرى بسجون الاحتلال على إعلان (صفقة القرن) الأمريكية
فريق ترامب لـ &#34;صفقة القرن&#34;
رام الله - دنيا الوطن
أصدر الأسرى في سجون الاحتلال الإسرائيلي، السبت، بيان صحفي، حول إعلان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب صفقته للسلام المعروفة إعلامياً باسم (صفقة القرن). 

وفيما يلي نص البيان الذي وصل "دنيا الوطن" نسخة عنه: 

يا جماهير شعبنا الفلسطيني المعطاء والمنتمي للأقصى والمسرى والأسرى والواجب المقدس. أيها المحافظون على الثوابت الراسخة والقابضون على جمر المقدسات، والتي تُستهدف صباح مساء، بغية تقسيمها زمانياً و مكانياً.

أيها الرافضون لصفقة القرن / العار والتي لن تمر طالما أن عروقنا بحب القدس الشريف تسيل، ويتدفق فيها الدم القاني، والمتوثب للانسكاب في كل لحظة، فداء للأقصى والمقدسات، وطالما قلوبنا تنبض بالعشق للحرية والاستقلال والسيادة على كل ذرة من وطننا الحبيب.

أيها الأحبة والغيارى، ونحن نتمرس وإياكم ومعكم وبكم جنباً إلى جنب، دفاعاً عن حقنا المشروع بالحرية والانعتاق من نير الاحتلال البغيض، ونصبر في درب ذات الشوكة، في قلاعنا، في الأسر المقيت.

تطالعنا الأخبار حول هذا الاستكبار الأميركي المتغطرس، وهذا السرطان الاستيطاني المتمدد في وطننا الحبيب، وفي ظل الصمت العالمي المريب، والتواطؤ الرسمي العربي، كما وتطالعنا أخبار اعتداءات السجانين المتتابعة، على أخواتنا الأسيرات حرائر شعبنا، وماجدات العصر، لاسيما في اليومين الأخيرين من شهر كانون الثاني 2020. 

وكذلك الاعتداءات المتواصلة بحق أشبالنا، رواد مدرسة النضال والتضحية مستقبلاً، ومواسم الحصاد الآتية نصراً و فرحاً وعشقاً ونضالاً، ومواكب الفاتحين والمظفرين أملاً وبشراً وانتصاراً، حيث يتم حرمانهم من أبسط حقوقهم الإنسانية المشروعة في كل مناحي حياتهم الاعتقالية، ويشمل هذا الحرمان في ظل البرد الشديد، الأغطية، والحمام الساخن والألبسة، والأخطر حرمانهم من وجود ممثلين لهم من ذوي الخبرة لتنظيم حياتهم وحمايتهم.

ويرافق ذلك الضرب والتفتيش العاري والتهديد والوعيد ومحاولات الابتزاز والإسقاط، إن هذه الإجراءات العدوانية من إدارة سجون الاحتلال بحق أسيراتنا الماجدات وأشبالنا الأبطال، لن نقف أمامها نحن في الحركة الأسيرة مكتوفي الأيدي، ومشلولي الإرادة، ونحن على أتم استعداد وأكمل الجهوزية لنصرتهم.

وإننا نهيب بمؤسساتنا الوطنية وسلطتنا وفصائلنا وكل أبناء شعبنا وشخصياته ومناضليه وشرائحه، للتكاتف معنا للدفاع عن أسيراتنا وأشبالنا وعن حقوقنا في الأسر، بُغية العيش بكرامة، وأن نغضب للأقصى والمسرى والأسرى، فإن لأخواتنا الماجدات وأشبالنا الأبطال حق في رقابنا، وواجب على كواهلنا وأمانة في ضمائرنا، ألا ندع إدارة السجون واستخباراتها تستفرد بهم، ونحن علينا مسؤولية الدفاع عنهم وتحقيق الحياة الكريمة لهم، ونحن على عهدنا ووعدنا بأن نجعل قضيتهم في صلب مشروعنا الكفاحي، وعلى رأس سلم أولوياتنا، وفي صميم برنامجنا لصون حقوقهم وصيانة كرامتهم وحمايتهم.

الحرية لأشبالنا الأبطال، عدة المستقبل وحماة المشروع الوطني، والتحية والحرية لشعبنا الفلسطيني الذي سيُسقط صفقة العار لا محالة.

أخبار ذات صلة

اجتماع رسمي لمناقشة تحضيرات حفل افتتاح بيت لحم عاصمة للثقافة العربية

اجتماع رسمي لمناقشة تحضيرات حفل افتتاح بيت لحم عاصمة للثقافة العربية

أردوغان يلتقي اسماعيل هنية في اسطنبول

أردوغان يلتقي اسماعيل هنية في اسطنبول

اطلاق اسم العاهل الأردني على دوار مدينة فلسطينية لموقفه من (صفقة القرن)

اطلاق اسم العاهل الأردني على دوار مدينة فلسطينية لموقفه من (صفقة القرن)

المالكي: فلسطين حصلت على دعم الجامعة العربية ضد (صفقة القرن)

المالكي: فلسطين حصلت على دعم الجامعة العربية ضد (صفقة القرن)

العوض: وزراء خارجية الدول العربية يقفون بجانب الفلسطينيين خجلاً وتجنباً لغضب شعوبهم

العوض: وزراء خارجية الدول العربية يقفون بجانب الفلسطينيين خجلاً وتجنباً لغضب شعوبهم

846.5 مليون دولار أرباح مجموعة البنك العربي و30% توزيعات الأرباح

846.5 مليون دولار أرباح مجموعة البنك العربي و30% توزيعات الأرباح

وزير الخارجية البحريني يدعو لدراسة (صفقة القرن)

وزير الخارجية البحريني يدعو لدراسة (صفقة القرن)

الشؤون المدنية: لا يوجد تصريحات مبيت للعمال الفلسطينيين بإسرائيل

الشؤون المدنية: لا يوجد تصريحات مبيت للعمال الفلسطينيين بإسرائيل

التعليقات

الدنيا حكايات

كوشنير وحلاق اليتامى بالسلطة الفلسطينية

كوشنير وحلاق اليتامى بالسلطة الفلسطينية

شؤون فلسطينية

اجتماع رسمي لمناقشة تحضيرات حفل افتتاح بيت لحم عاصمة للثقافة العربية

اجتماع رسمي لمناقشة تحضيرات حفل افتتاح بيت لحم عاصمة للثقافة العربية

846.5 مليون دولار أرباح مجموعة البنك العربي و30% توزيعات الأرباح

846.5 مليون دولار أرباح مجموعة البنك العربي و30% توزيعات الأرباح

الشؤون المدنية: لا يوجد تصريحات مبيت للعمال الفلسطينيين بإسرائيل

الشؤون المدنية: لا يوجد تصريحات مبيت للعمال الفلسطينيين بإسرائيل

الديمقراطية تدعو للانتقال في رفض رؤية ترامب للمربع العملي والميداني

الديمقراطية تدعو للانتقال في رفض رؤية ترامب للمربع العملي والميداني

الأسير سامر عابد.. رفض استدعاء ضابط (الشاباك) عبر الهاتف فاعتقله الاحتلال بوحشية

الأسير سامر عابد.. رفض استدعاء ضابط (الشاباك) عبر الهاتف فاعتقله الاحتلال بوحشية

مجدلاني يُرحب ببيان الاشتراكية الدولية التي ترفض مقترحات إدارة ترامب

مجدلاني يُرحب ببيان الاشتراكية الدولية التي ترفض مقترحات إدارة ترامب

الخضري يدعو المجتمع الدولي والدول العربية والإسلامية لدعم (أونروا) لتعزيز دورها الإنساني

الخضري يدعو المجتمع الدولي والدول العربية والإسلامية لدعم (أونروا) لتعزيز دورها الإنساني

تنقل أكثر من 32 ألف شخص عبر (معبر الكرامة) الأسبوع الماضي

تنقل أكثر من 32 ألف شخص عبر (معبر الكرامة) الأسبوع الماضي

منوعات

&#34;ذا سيبمسونز&#34; ..&#34;المسلسل المريب&#34; تنبّأ بانتشار &#34;كورونا&#34; قبل 27 عاماً

"ذا سيبمسونز" .."المسلسل المريب" تنبّأ بانتشار "كورونا" قبل 27 عاماً

زوج الصحفية رحاب بدر: &#34;لم تنتحر&#34;

زوج الصحفية رحاب بدر: "لم تنتحر"

الأمير والفيل.. خسارة جديدة للأمير هاري

الأمير والفيل.. خسارة جديدة للأمير هاري

شاهد: رامي عياش يتعرض للانتقاد بسبب تصرفه مع مُعجب

شاهد: رامي عياش يتعرض للانتقاد بسبب تصرفه مع مُعجب

أحلام تترك The Voice وتكشف السبب

أحلام تترك The Voice وتكشف السبب

بصورة تجمعهما.. أحمد الفيشاوي يتغزل في زوجته

بصورة تجمعهما.. أحمد الفيشاوي يتغزل في زوجته

نرمين الفقي بـ&#34;نيو لوك&#34;: &#34;ده شكلي النهائي بعد التجديد&#34;

نرمين الفقي بـ"نيو لوك": "ده شكلي النهائي بعد التجديد"

حقيقة وفاة الفنانة نادية لطفي

حقيقة وفاة الفنانة نادية لطفي

مقابل إعلان 60 ثانية.. الكشف عن أرباح خيالية لمراهقة في &#34;تيك توك&#34;

مقابل إعلان 60 ثانية.. الكشف عن أرباح خيالية لمراهقة في "تيك توك"

القبض على مريم حسين في دبي لتنفيذ حكم حبسها وإبعادها عن الإمارات

القبض على مريم حسين في دبي لتنفيذ حكم حبسها وإبعادها عن الإمارات

عربي

وزير خارجية تونس: نساند جهود السلام وندعم المبادرات التي تدفع عملية السلام

وزير خارجية تونس: نساند جهود السلام وندعم المبادرات التي تدفع عملية السلام

الأردن: سنُكرس كل جهودنا من أجل الحفاظ على الوضع القائم في القدس

الأردن: سنُكرس كل جهودنا من أجل الحفاظ على الوضع القائم في القدس

مصر: مُحددات السلام تتمثل بالشرعية الدولية ومبادرة السلام العربية

مصر: مُحددات السلام تتمثل بالشرعية الدولية ومبادرة السلام العربية

اختراق موقع وزارة الصحة المصرية بـ (هاكرز) إيراني

اختراق موقع وزارة الصحة المصرية بـ (هاكرز) إيراني