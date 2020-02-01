اجتماع رسمي لمناقشة تحضيرات حفل افتتاح بيت لحم عاصمة للثقافة العربية



واكد سلمان على بذل كل الجهود على المستويين الرسمي والمؤسساتي، من اجل إنجاح فعاليات افتتاح بيت لحم عاصمة الثقافة العربية، من اجل إطلاق رسالة بيت لحم الحضارية والثقافية الى العالم، بما يتناسب ومكانة بيت لحم الفلسطينية والعربية والدولية.



ودعا سلمان المؤسسات الثقافية والفنية المشاركة في هذه الاحتفالات عبر الاعمال الفنية المقدمة، الى ابراز الحكاية الفلسطينية عبر المحطات التاريخية للشعب الفلسطيني.



رام الله - دنيا الوطنعقدت وزارة الثقافة وبلدية بيت لحم اجتماع مع مؤسسات الموسيقى والمسرح والفلكلور الشعبي المشاركة في احتفالات بيت لحم عاصمة الثقافة العربية 2020، وذلك في إطار التحضيرات لافتتاح هذا الحدث التاريخي الهام.وحضر الاجتماع الذي عقد في قاعة فيننا في بلدية بيت لحم، وزير الثقافة الدكتور عاطف أبو سيف ورئيس بلدية بيت لحم المحامي أنطون سلمان، ومدير عام بلدية بيت لحم أنطون مرقص، ومحمد عياد وكيل وزارة الثقافة المساعد، وكارمن غطاس مدير دائرة العلاقات العامة في بلدية بيت لحم، ولما الفقيه مدير العلاقات العامة ديوان وزير الثقافة، وممثلين عن المؤسسات الموسيقية والمسرحية والفلكلورية، بهدف وضع خطة حفل افتتاحية بيت لحم عاصمة الثقافة العربية 2020.وفي هذا الإطار أكد الدكتور عاطف أبو سيف، على أهمية الرسالة الحضارية لبيت لحم عاصمة الثقافة العربية فلسطيناً وعربياً ودولياً، واهمية مشاركة مؤسسات المجتمع الفلسطيني، بما يعزز الهوية الفلسطيني والرواية التاريخية في احياء فعاليات الافتتاح التي ستقام في ساحة المهد وسط مدينة بيت لحم، في بداية نيسان القادم.ولفت الدكتور أبو سيف، الى ان برنامج احتفالات بيت لحم عاصمة الثقافة العربية سيتضمن عشرات الفعاليات الثقافية في مختلف المجالات في بيت لحم ومختلف المحافظات الفلسطينية، والداخل الفلسطيني.