أردوغان يلتقي اسماعيل هنية في اسطنبول

قالت وكالة (الأناضول) التركية، إن الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، التقى اليوم السبت، رئيس المكتب السياسي لحركة حماس، إسماعيل هنية، في إسطنبول.



وحسب الوكالة، فإن اللقاء جرى بعيدا عن وسائل الإعلام، في المكتب الرئاسي بقصر "وحيد الدين"، فيما لم يصدر حتى لحظة نشر الخبر بيان رسمي يفصح عن فحوى اللقاء.



وأمس الجمعة، أجرى أردوغان اتصالاً هاتفياً مع نظيره الفلسطيني محمود عباس، وأكد على موقف تركيا الثابت والداعم للقضية الفلسطينية.





رام الله - دنيا الوطن