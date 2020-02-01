اطلاق اسم العاهل الأردني على دوار مدينة فلسطينية لموقفه من (صفقة القرن)

أطلقت بلدية جنين، اليوم السبت، اسم العاهل الأردني، الملك عبد الله الثاني، على دوار المدينة، وذلك وفاءً لمواقفه من الخطة الأمريكية للسلام المعروفة إعلامياً باسم (صفقة القرن).





وحسب البلدية، في بيان صحفي، وصل "دنيا الوطن"، نسخة عنه، السبت، فإن ذلك بعد المواقف التي أعلنها الملك عبد الله الثاني، وتضامنه المطلق مع الشعب الفلسطيني.



وأضافت البلدية: "يمثل ذلك الأصالة الهاشمية العربية، حيث قرر مجلس بلدية جنين بجلسته المنعقدة يوم الخميس 30/1/2020 بتسمية دوار في منطقة الجابريات، بإسم دوار "جلالة الملك عبد الله الثاني".





رام الله - دنيا الوطن