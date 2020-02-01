وزراء الخارجية العرب: مبادرة السلام العربية الحد الأدنى المقبول عربياً لتحقيق السلام

أصدر وزراء خارجية الدول العربية، السبت، قراراً يرفض بالإجماع خطة السلام الأميركية الجديدة، وفق ما أكد الأمين العام لجامعة الدول العربية، أحمد أبو الغيط.





وقال أبو الغيط، خلال مؤتمر صحفي، عقب ختام اجتماع وزراء الخارجية العرب في مقر الجامعة العربية بالقاهرة: إن قرار رفض الخطة الأميركية جاء بالإجماع، وبالتالي صادر عن موافقة كاملة من الجميع.



وينص مشروع القرار العربي على رفض خطة السلام الأميركية الجديدة، لكونها لا تلبي الحد الأدنى من حقوق الشعب الفلسطيني.



ويشير إلى أن الخطة الأميركية تخالف مرجعيات عملية السلام المستندة إلى القانون الدولي وقرارات الأمم المتحدة ذات الصلة، مع دعوة الإدارة الأميركية إلى الالتزام بالمرجعيات الدولية لعملية السلام.



وجاء المشروع إثر اجتماع وزراء الخارجية العرب العاجل في القاهرة، الذي دعا إليه الرئيس الفلسطيني، محمود عباس، بعدما طرح نظيره الأميركي، دونالد ترامب، الأسبوع الماضي خطته التي سارع الفلسطينيون إلى رفضها.



وينص مشروع القرار أيضا على دعم التعاطي مع هذه الصفقة المجحفة، أو التعاون مع الإدارة الأميركية في تنفيذها.



قال أبو الغيط إن شعب فلسطين سينجح في الرد على خطة السلام، ولا يمكن للشعب الفلسطيني أن يستسلم، متابعاً: "السلطة الفلسطينية أبلغت إسرائيل بتقليص التنسيق الأمني.





يذكر أن الرئيس عباس حضر اليوم السبت اجتماع وزراء الخارجية العرب بالقاهرة، وذلك لبحث إعلان ترامب لصفقة القرن الأمريكية.

رام الله - دنيا الوطن