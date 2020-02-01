شؤون فلسطينية

المالكي: فلسطين حصلت على دعم الجامعة العربية ضد (صفقة القرن)

المالكي: فلسطين حصلت على دعم الجامعة العربية ضد (صفقة القرن)
رياض المالكي
رام الله - دنيا الوطن
قال وزير الخارجية الفلسطيني، رياض المالكي، إن القيادة الفلسطينية حصلت على ما تريد من دعم بالجامعة العربية ضد الخطة الأمريكية المعروفة إعلامياً باسم (صفقة القرن). 

وأوضح المالكي، خلال مؤتمر صحفي، عقب انتهاء اجتماع وزراء الخارجية العرب بالقاهرة، والذي حضره الرئيس محمود عباس، أن الرئيس عباس سيحضر جلسة لمجلس الأمن يوم 11 شباط/فبراير المقبل.

وتابع المالكي: "الاجتماع الوزاري العربي طلب من العالم عدم التعامل مع الخطة الأميركية، والرئيس عباس سيقدم أمام مجلس الأمن البديل لخطة السلام الأمريكية". 

يذكر أن اجتماعاً طارئاً لمجلس وزراء الخارجية العرب عقد اليوم السبت بحضور الرئيس عباس لبحث إعلان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب لصفقة القرن. 

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