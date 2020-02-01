العوض: وزراء خارجية الدول العربية يقفون بجانب الفلسطينيين خجلاً وتجنباً لغضب شعوبهم

قال عضو المكتب السياسي لحزب الشعب الفلسطيني، وليد العوض، إن وزراء خارجية الدول العربية خاصة المؤثرة منها، أكدوا في كلماتهم المكتوبة وقوفهم إلى جانب الحقوق الفلسطيني خجلاً وتجنباً لغضب شعوبهم.





وأضاف العوض، في تصريح له عبر (فيسبوك): "لكنهم تجنبوا الرفض الصريح لصفقة ترامب التي تهدف إلى تصفية هذه الحقوق ارضاءً لترامب، وكل التحية لكل من تبنى الرفض الصريح دون ارتعاش أو ارتجاف - يا وحدنا-".





يذكر أن وزراء الخارجية العرب عقدوا اجتماعاً اليوم السبت بحضور الرئيس محمود عباس لبحث تداعيات صفقة القرن الأمريكية.





رام الله - دنيا الوطن