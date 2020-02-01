دولي

كوشنر: نأمل ألا تضم إسرائيل المستوطنات قبل الانتخابات الكنيست

كوشنر: نأمل ألا تضم إسرائيل المستوطنات قبل الانتخابات الكنيست
جاريد كوشنير
رام الله - دنيا الوطن
قال صهر الرئيس الأمريكي دونالد ترامب ومستشاره البارز، جاريد كوشنر، إن الإدارة الأمريكية تأمل في ألا تقوم إسرائيل بضم مستوطنات الضفة الغربية قبل انتخابات الكنيست.

وأوضح كوشنر، وفق صحيفة (هآرتس)، أنه إذا قرر نتنياهو ذلك في الشهر المقبل، فإن الولايات المتحدة لن تدعم هذه الخطوة، حيث تعتبر تصريحات كوشنر الأولى التي يعلن فيها مسؤول في إدارة ترامب، بصوته وبشكل صريح، أن الإدارة تفضل ألا تضم إسرائيل المستوطنات في المدى القريب.

وفي رده على سؤال حول تصريح رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو بأن إسرائيل ستضم جميع مستوطنات الضفة الغربية في وقت مبكر من الأسبوع المقبل، قال كوشنر: "سنعمل معهم ونتوصل إلى اتفاقات بعد الانتخابات، وسنرى ماذا سيحدث". 

وأضاف: "اتفقنا معهم على تشكيل فريق فني لفحص الخرائط، وسنبدأ العمل الفني الآن، لكنني أعتقد أننا سنحتاج إلى حكومة إسرائيلية دائمة للمضي قدمًا".

وكان السفير الأمريكي لدى إسرائيل، ديفيد فريدمان، قد قال يوم الثلاثاء إن إسرائيل "يمكنها ضم المستوطنات وقتما تشاء"، قائلاً: "مسؤولون آخرون في البيت الأبيض إنهم يعارضون الضم قبل الانتخابات، وتم نقل رسالة مماثلة إلى رئيس حزب "ازرق – أبيض" بيني غانتس خلال لقائه مع ترامب في البيت الأبيض يوم الاثنين.

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