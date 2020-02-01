846.5 مليون دولار أرباح مجموعة البنك العربي و30% توزيعات الأرباح

البنك العربي

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رام الله - دنيا الوطن

حققت مجموعة البنك العربي اداءاً قوياً خلال العام 2019 حيث بلغ صافي أرباح المجموعة بعد الضرائب والمخصصات 846.5 مليون دولار أميركي في نهاية العام2019 مقارنة مع 820.5 مليون دولار أميركي في نهاية العام 2018 وبنسبة نمو بلغت 3.2%، في حين بلغت الارباح قبل الضرائب 1.15 مليار دولار امريكي مقارنة مع 1.12 مليار دولار امريكي.



ونظرا لهذه النتائج القوية فقد أوصى مجلس إدارة البنك العربي بتوزيع أرباح نقدية على المساهمين بنسبة 30% للعام 2019 وبمبلغ يتجاوز 270 مليون دولار امريكي.



هذا وقد بلغ اجمالي الايرادات 2.2 مليار دولار امريكي في نهاية العام 2019 وبنسبة نمو بلغت 4.6% تحققت من خلال اعمال البنك على مستوى تواجداته المحلية والخارجية المنتشرة في العديد من المناطق وذلك بنمو أنشطته في الأسواق الرئيسية التي يعمل بها حيث ساهمت التواجدات الخارجية للبنك بتحقيق 70% من هذه الايرادات، كما ارتفع صافي الايرادات التشغيلية لتصل الى 1.3 مليار دولار امريكي وذلك بفضل النمو في الفوائد والعمولات المتأتية من الأعمال البنكية الرئيسية، كما انخفضت اجمالي المصاريف بنسبة 3% عن العام الماضي.



ونمت إجمالي محفظة التسهيلات الائتمانية بنسبة 1.2% لتصل إلى 26.1 مليار دولار أمريكي مقارنة ب 25.8 مليار دولار أمريكي كما في 31 كانون الاول من عام 2018، في حين ارتفعت ودائع العملاء بنسبة نمو بلغت 6% لتصل الى 36.2 مليار دولار أمريكي، كما ارتفعت حقوق الملكية وتجاوزت مبلغ 9 مليار دولار امريكي وبنسبة نمو بلغت 5% على الرغم من توزيع البنك ارباحا نقدية استثنائية على المساهمين بنسبة 45% للعام 2018 نتيجة انتهاء القضايا المرفوعة ضده في نيويورك، هذا وقد بلغ العائد على حقوق الملكية نسبة 9.3%.



وفي تعليقه على النتائج صرح السيد صبيح المصري– رئيس مجلس الإدارة قائلاً: "إن النتائج الايجابية للبنك تثبت مجددا مقدرة البنك الممتازة على التعامل بنجاح مع مختلف الظروف والمجالات من خلال سياساته الحصيفة"، واضاف السيد صبيح ان الانتشار الجغرافي وتنوع مصادر الدخل حقق مزيدا من التقدم والنمو، واكد على نجاح استراتيجية البنك.



ومن جهته أكد السيد نعمه صباغ – المدير العام التنفيذي للبنك العربي – على قدرة البنك على الاستمرار مستقبلا في تحقيق النمو المستدام من خلال التوظيف الفعال لرأس المال وادارة اصوله في مختلف قطاعات وأسواق عمله الرئيسية وادارته المتحوطة للمخاطر، وأوضح أنه وعلى الرغم من التحديات الموجودة بالمناطق التي يعمل بها البنك الا انه ومن خلال اتساع شبكة تواجد البنك عالميا ومكانة البنك المميزة وولاء عملائه استطاع الاستمرار بالنمو بإيراداته وصافي أرباحه، واضاف ان البنك واصل دعم العديد من المشاريع على المستوى المحلي والخارجي والتي من شأنها أن تسهم في تحقيق التنمية الإقتصادية والإجتماعية.



كما اشار السيد نعمة صباغ الى ان ارباح البنك القوية المتحققة جاءت نتيجة للنمو المستدام بالايرادات والادارة الجيدة لمصروفاته، واضاف ان البنك حافظ على رأس مال قوي ونسب سيولة مريحة حيث بلغت نسبة القروض الى الودائع 72.1%، ونوه الى ان البنك استمر بالمحافظة على جودة اصوله حيث فاقت نسبة تغطية القروض غير العاملة 100%، كما بلغت نسبة كفاية رأس المال 16.2% كما في كانون الاول 2019.



وختاما، أكد السيد صبيح المصري بان الاداء المالي للبنك العربي يمثل حلقة جديدة في سلسلة النجاح المستمر لمسيرة البنك طوال سنواته الماضية، وتؤكد مرة اخرى على قوة المركز المالي للبنك ومقدرته على التعامل بكفاءه مع كافة المستجدات للحفاظ على اموال مودعيه وتعظيم حقوق مساهميه.



وتجدر الاشارة هنا الى أن البنك العربي حصل على جائزة أفضل بنك في الشرق الأوسط للعام 2019 من مجلة يوروموني العالمية – لندن، كما وحصل البنك أيضاً على جائزة أفضل بنك في الشرق الأوسط للعام 2019 وللعام الرابع على التوالي، من مجلة غلوبال فاينانس (Global Finance) العالمية - نيويورك.



ويشار إلى أن هذه النتائج أولية وهي خاضعة لموافقة البنك المركزي الأردني.