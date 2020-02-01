الأردن: سنُكرس كل جهودنا من أجل الحفاظ على الوضع القائم في القدس

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رام الله - دنيا الوطن

أكد وزير الخارجية الأردني، أيمن الصفدي، أن القضية الفلسطينية ستظل القضية المركزية الأولى في المنطقة، وأن المملكة تدعم كل جهد حقيقي لإرساء السلام الشامل على أساس حل الدولتين.



وقال الصفدي، خلال كلمة أمام الجامعة العربية: إن الأردن تكرس كل جهودها من أجل الحفاظ على الوضع القائم في القدس، والحفاظ على هويتها العربية، لافتًا إلى أن المملكة، تدعم كل جهد حقيقي لإرساء السلام الشامل على أساس حل الدولتين.



وأوضح أنه لا حل لقضية اللاجئين الفلسطينيين خارج إطار الشرعية الدولية، مؤكدًا أن هذه اللحظة التاريخية، تفرض أن تخرج الجامعة العربية، بموقف موحد يُؤكد ثوابت السلام العادل.



وأشار إلى تمسك المملكة الأردنية، بتطبيق المبادرة العربية التي أقرتها الجامعة في العام 2002، والتزام الملك عبد الله بالوصاية الهاشمية على المقدسات.